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合歡山夜間恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺預警封閉

2025/3/22 16:50（3/22 17:01 更新）
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合歡山高山路段受輻射冷卻效應影響，夜間局部路面有結冰機率，交通部公路局考量行車安全，宣布22日下午6時起至23日清晨將預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月22日
合歡山高山路段受輻射冷卻效應影響，夜間局部路面有結冰機率，交通部公路局考量行車安全，宣布22日下午6時起至23日清晨將預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。（公路局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月22日
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（中央社記者鄭維真南投22日電）合歡山高山路段受輻射冷卻效應影響，夜間局部路面有結冰機率，交通部公路局考量行車安全，今晚6時至明天清晨預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受輻射冷卻效應影響，台14甲線合歡山3000公尺以上路段，夜間環境溫度維持在冰點上下，有局部路面、路肩結冰機率；目前局部路側仍有殘雪未消融。

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中區分局指出，為維護用路安全，今晚6時起預警性封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，明晨7時視天候及道路狀況再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局表示，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段會視現況機動調整。另外，為協助農產蔬果運送，台8線中橫臨37便道增加開放下午5時30分通行時段，僅供公所造冊農產運輸大貨車從德基往谷關方向。（編輯：李淑華）1140322

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