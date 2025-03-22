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YUKI非義消卻穿EMT 醫：可能與心理防衛機轉有關

2025/3/22 17:04（3/22 17:12 更新）
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台中市16日發生3歲童溺斃事件，自稱YUKI的非義消人員穿著EMT字樣服裝到場協助CPR惹議。21日YUKI現身接受媒體聯訪，以手機打字回應媒體詢問。（讀者提供）
台中市16日發生3歲童溺斃事件，自稱YUKI的非義消人員穿著EMT字樣服裝到場協助CPR惹議。21日YUKI現身接受媒體聯訪，以手機打字回應媒體詢問。（讀者提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）非義消YUKI穿EMT制服遭爆身分涉偽造，醫師表示，可能跟自我認知致心理防衛機轉有關，應注意假冒身分者是否需要協助調整認知、有無意願被協助、是否違法影響公共安全，必要時讓專業介入。

台中市16日發生3歲童溺斃事件，1名自稱「YUKI」的非義消人員穿著EMT（緊急救護技術員）字樣服裝到場協助CPR，後續卻被爆出身分、性別到國籍等資訊都涉偽造等爭議。

儘管中市消防局日前出面指出，經檢視畫面過程符合CPR實施原則，並無不當，同時喊話加入協助救援患者，並不需要具備EMT緊急救護證照或資格，鼓勵更多民眾學習專業CPR知識，並在急難時刻能積極幫助他人。

只是這名人士待釐清的實際身分仍引發熱議。台灣司法精神醫學會理事李俊宏今天接受媒體電說明，性別認同是一種光譜，與生理性別不同，這部分應該要尊重個人自我認同。

然而，非義消卻穿著EMT制服，可能牽涉到所謂的心理防衛機轉，也就是保護與增強自我的功能。李俊宏說，「人設」並不是網路時代才有的概念，在日常社交場合中呈現的樣子跟真實狀況不見得畫上等號；當自我認知與如何認知這個社會落差過大時，就會啟動防衛機轉。

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李俊宏表示，相對成熟的防衛機轉會符合法規與社會期待，但有些可能反而跟社會期待背道而馳；以這名個案來說，因為不清楚其背景、成長過程，無法判斷為何選擇這種呈現方式，但若身邊有類似情形親友，現在有很多求助管道，可以試著用比較緩和的方式，提醒對方尋求專業介入。

他強調，「是否需要協助銜接到成熟的防衛機轉」、「是否有意願接受協助」、「法規面上是否影響公共安全」是重要關鍵，有些人不斷假冒身分恐是蓄意犯罪，但也有人只是想回應外在期待，另外就是可能對某些事物有強烈念頭，例如對於生育有強烈念頭，甚至出現「假性懷孕」症狀，畢竟心理跟生理會互相影響。（編輯：陳政偉）1140322

#台中市
#李俊宏
#CPR
#YUKI
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