長照在家住院1 / 都會醫師騎YouBike外送醫療 長照在家住院新思維

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

當行動不便的長輩發燒、呼吸很喘時，往往是送急診住院以防萬一，然而大醫院急診壅塞導致長時間候床，病人不舒服、家屬更著急，醫護忙到難以仔細說明病情，醫病雙方都無奈。現在有了新選項，失能長者經過評估適合，可以在家住院，醫護到府治療，健保署試辦半年的成效不錯，未來擴大辦理及並推動提早出院，這需要社會大眾支持及信任。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北23日電）就醫不便不只在山區離島，台北市同樣有，在沒有電梯的老公寓，臥床長者急病下樓就醫就像障礙賽，當醫護到府治療，病人在家住院，像是古早的事，卻也是超高齡社會的新思維。

「我在急診室脾氣很差，但是在患者家裡，我都會很驚訝，原來我的脾氣這麼好！」急診講求快狠準，楊智皓面對病家等不到床位的埋怨和火氣，在擁擠的急診室，幾乎很難和患者建立緊密的關係，光是處理病症和數據就夠忙了。

楊智皓是台北市萬芳醫院急診醫學科主治醫師，今年33歲，他告訴中央社記者，「在宅急症」計畫上路，讓他看見不一樣的醫病關係。

中央健康保險署去年7月啟動的「在宅急症照護試辦計畫」，是住院治療的替代選擇，像是行動不便長輩有尿路感染、肺炎、感染等急性問題時，由醫療團隊到府或到機構提供適切的急性照護，經過評估合適，長輩可以在最熟悉的地方養病，還可以銜接醫院照護。

萬芳醫院在宅急症團隊出任務，讓家住台北市文山區木柵老公寓，甚至貓空老宅的失能長輩，在家就能夠「住院」不再苦於就醫奔波。

「走進到患者家裡，我開始看到了患者的家庭組成、職業與喜愛的畫作、照片。」楊智皓說，等待抗生素藥打完的半小時，吃點心喝咖啡閒聊，這段時光非常寶貴，能給予的不只是治療，甚至還能協助轉入常態性居家醫療計畫，或銜接長照喘息資源，接住所有家庭成員。

萬芳醫院急診醫學科主治醫師楊智皓（圖）是在宅急症醫療團隊中的一員，他表示，「在宅急症」計畫上路，讓他看見不一樣的醫病關係。中央社記者陳婕翎攝 114年3月23日

楊智皓回憶起印象最深刻的是102歲人瑞爺爺，因急性感染導致呼吸非常喘，「但他住在貓空半山腰，計程車上得去下不來」，是家屬的真切盼望，自願天天開車載醫護團隊下山，打動了醫療團隊。坐著家屬的車子，這是以前在急診室無法想像的醫師與患者家屬互動模式。

在宅急症照護計畫實施迄今，收案對象除了來自居家醫療計畫、長照社福機構的住民，還有急診個案。

楊智皓分享，當初新措施上路，在急診患者剛被診斷時，他就急著詢問家屬是否選擇在宅急症照護，但家屬往往會覺得像是「急診醫師想趕人回家」。

楊智皓說，急診醫師通常較難與患者家屬建立起醫病關係，所以他選擇另闢新徑，讓患者在急診留觀室觀察一晚，當家屬逐漸對醫師產生信任，確認患者狀況穩定，再加上陪病者只能坐在床旁睡覺，通常會深刻感受到急診室的狹窄不方便，陪病的人也很不舒服。

楊智皓表示，這時候再與家屬討論在宅急症照護，就是一種解脫，家屬還會想說怎麼有這麼好的方案，返家治療後，醫護團隊提供全面照顧，解決過去照顧欠缺之處，減少患者再衝急診的狀況發生。

以萬芳醫院急診室的經驗，他說，大約5%急診患者可以轉為在家住院，希望能緩解急診壅塞。

許多失能長輩小時候是醫師提著一卡醫師包，往診病人家中；場景轉換到今日，楊智皓背上裝有血氧機以及遠端監測設備的大背包、騎著YouBike微笑單車，隨時化身「移動的醫院」。

他說，不論都會或鄉村遇到的都是交通障礙，雖然都會區醫療資源豐沛，但塞車與找停車格，是醫護團隊的惡夢，當案家距離比較遠，會以計程車代步，由患者家屬負擔費用。

半年多前剛接到任務的楊智皓曾遲疑過，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，急診每天都在塞，擔心無法兩邊兼顧，如今他完全改觀，他見證了長輩在家中養病的舒適，與陪病者的解脫，畢竟不管多高級的病房，陪病椅都不會比床好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問到在宅急症照護的價值，楊智皓認為，對病人好就是很有價值的事，讓合適的患者在家住院，本來就是行醫的人應該做的事，再累都值得。

相較於住院費用病人部分負擔10%，在宅急症僅需支付5%，在家住院10天大約只需新台幣2000元，楊智皓說，「我以後生病也要在家裡住院。」（編輯：陳清芳）1140323

揹上裝有血氧機等遠端監測設備的大背包、騎著YouBike微笑單車，萬芳醫院急診醫學科主治醫師楊智皓（圖）是在宅急症照護團隊中的一員，隨時化身「移動的醫院」出任務。中央社記者陳婕翎攝 114年3月23日

萬芳醫院急診醫學科主治醫師楊智皓（右1）是在宅急症照護團隊中的一員，走進患者家中，與患者家屬話家常，他指出，這是以前在急診室無法想像的醫師與患者家屬互動模式。（萬芳醫院提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年3月23日