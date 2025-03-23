長照在家住院3 / 護理師在宅醫療經驗 不僅隨機應變還要懂得陪伴

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當行動不便的長輩發燒、呼吸很喘時，往往是送急診住院以防萬一，然而大醫院急診壅塞導致長時間候床，病人不舒服、家屬更著急，醫護忙到難以仔細說明病情，醫病雙方都無奈。現在有了新選項，失能長者經過評估適合，可以在家住院，醫護到府治療，健保署試辦半年的成效不錯，未來擴大辦理及並推動提早出院，這需要社會大眾支持及信任。

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（中央社記者姜宜菁、陳婕翎雲林23日綜合報導）長輩「在家住院」什麼狀況都有，沒有醫療床就跪著打針，見到堆得像小山一樣的藥袋，還要化解老奶奶的囤藥症頭，在宅醫療不僅是治療，還是對病患的陪伴與安慰。

鄰近濁水溪、位在西螺的「好所宅」是一間到宅支援診所，通常是1個醫師搭配1個護理師一起出動，扛著簡便器材，走進患者家樓，把1樓客廳或臥房當成診間，

好所宅居家護理師李依純原本在護理之家任職，去年加入好所宅團隊，她告訴中央社記者，有時患者在家裡躺的是和室通舖，需要打針、換藥、處理管路、護理壓瘡等，她甚至必須跪著趴著執行，無形中造成職業傷害。

當室內燈光昏暗時，除了搬來檯燈，她還舉著手機照亮患部，病患住家和醫療院所不同，李依純提到，受限於個案家中環境，不如診所有標準化設備，燈光、空間和環境各有差異，只能隨機應變。

治療過程還可能遇到家屬之間的情緒勒索，或是親屬意見矛盾，例如大家庭子女眾多，對於如何照顧老大人，一人一張嘴都想說服別人。在這種情況下，李依純說，好所宅選擇先處理個案病況，先用醫療專業介入，讓家屬與團隊建立基本信任。

李依純認為，在醫療院所就只就個案治療，可是居家醫療除了幫個案看診，從事醫療行為外，著重於陪伴和傾聽，讓個案感覺被關心、被尊重，必要時會當個案和家屬中間的橋樑。

有時患者久病臥床，覺得自己沒有用，陷入負面情緒甚有輕生念頭；李依純曾遇過患者抱怨藥效無用而悲觀，此時醫師先給予藥物，穩定患者的情緒，再配合多次訪視，陪伴患者走出低潮。

坦白說，李依純認為，在宅醫療難追求最高品質，只能圖舒適，在個案最熟悉的環境中獲得最安全的照護，醫護團隊也會分析照護環境的優劣，提供輔具中心資訊給家屬參考，經過居家環境改造，使用醫療床、輔具等，讓照顧者事半功倍。她也把在護理之家陪長輩玩的團康活動帶進現在的工作，偶爾陪長者玩遊戲活動筋骨。

李依純每個月需訪視50多個個案，有時輪值夜診，線上待命協助個案排解緊急狀況，工作量不少，但從去年入職至今年2月底，她還不曾出過夜診家訪，下班後有完整的個人休息時間。

從工作中，李依純看到親人間的牽絆、需求，這是她在醫療院所內看不到的「親情」，很多時候，居家醫療不僅是治療，還是對病患的陪伴與安慰。

李依純說，在醫療院所的陪伴是只單就個案本身病情，可是居家醫療除了幫個案看診，從事醫療行為外，著重於陪伴和傾聽，讓個案感覺被關心、被尊重，必要時會當個案和家屬中間的橋梁。

雲林縣已經提前進入超高齡社會（戶內老年人口比率超過20%），根據113年6月底內政部統計，還有6個縣市也是如此，包括嘉義縣、台北市、南投縣、基隆市、屏東縣、花蓮縣。

距離200多公里，醫療豐沛、交通便利的台北市，萬芳醫院在宅急症醫療團隊推開每扇家門，後面都是形形色色狀況，老老照顧隱憂浮現，當行動不便的長者生病，就醫、住院都讓高齡照顧者身心俱疲。

萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部社區督導陳毓麟說，每個家族的「個性」都不同。有的容易焦慮，更有長期缺乏溝通，這些家庭故事是天天到府「巡房」的在宅急症護理師第一線觀察。

今年70歲的阿玉奶奶（化名）患有慢性病，容易感到焦慮，只要稍微不舒服，隔幾天就跑去看醫師，她總是向醫師反映上次看病拿到的藥物沒有了，其實她從未實際服用，只是不斷囤積藥物，彷彿囤愈多才會覺得安心。

因為阿玉奶奶性格固執強硬，子女只能聽從母親安排，即使早已苦不堪言，仍陪著行動不便、需要攙扶的阿玉奶奶到處逛醫院看病。

「只有醫療團隊真的走進家裡，才知道她是需要被接住的患者」，因緣際會之下，阿玉奶奶被萬芳醫院居家醫療團隊收案，護理師才發現彷彿受困於囤藥癖的奶奶。

陳毓麟回憶阿玉奶奶家裡的藥袋，「真的像小山一樣高」，就在奶奶專屬座位上，不僅非常凌亂，完全沒人整理，仔細一看還會發現，藥物幾乎都放到過期。

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因著醫療團隊藥品安全衛教介入，阿玉奶奶就醫次數減少，子女頻繁奔波陪伴就醫產生的壓力也紓解，緊繃的家庭關係變得家人相處比較輕鬆一點，在宅急症照護收案結束後，轉為居家醫療個案，家屬的開心超乎言喻。

護理師出身的陳毓麟說，進入患者家中，也會發現照護技巧不足，如翻身、拍背等，「我們不僅教看護移工，更重視家庭照顧者學習」，若外籍看護語言理解能力有限，家屬協助相當重要，確保完整照護過程，甚至會尋找社區鄰居外籍看護充當翻譯，實現社區共生共存。（編輯：陳清芳）1140323