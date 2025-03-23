結合環教及低碳旅遊 3/29東勢林場點亮螢火蟲季

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）賞螢季節又來到，農業部農村發展及水土保持署台中分署將於29日在東勢林場點亮螢火蟲季，結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。

農村水保署台中分署今天透過新聞稿說明，由於今年接任中區環境教育場所聯盟盟主，為推動多元環境教育體驗，特別於29日在東勢林場水土保持戶外教室教學園區舉辦「環教山泉盟、茶酒論『螢』雄」活動。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，未來將持續推動環境教育，並積極響應2050淨零排放目標，以農村水土保持為基礎，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。

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陳榮俊指出，這次活動結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育及農村特色產業「天茶地酒」，透過多元體驗方式提升民眾對環境保育與永續農村綠旅行的認識，同時帶動地方產業發展。

這次點亮螢火蟲季活動，由農村水保署台中分署與彰化縣農會東勢林場共同主辦，並攜手中區環境教育場所聯盟（涵蓋23個公私立機關及單位）共同推動，當天憑農村水保署台中分署臉書（Facebook）活動資訊入場，即享有門票新台幣125元優惠，歡迎大家一起來賞螢並體驗多元環境教育。（編輯：陳仁華）1140323