北醫大感念身障者捐大體 完整醫學教育

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）因為立下捐大體志願，身障夫妻顏徐承和吳鳳琴10多年來徹底改變生活習慣，努力保持健康。顏徐承快2年前先走一步，以獨特方式為台北醫學大學師生授課，完整了醫學教育。

大體老師雖不會出現在師資陣容中，卻奉獻個人肉身作為教材。台北醫學大學今天舉辦113學年度解剖教學英靈追思紀念會，表達對13名大體老師的感激之情。

「當初他是跟著我簽的。」60多歲吳鳳琴以輪椅代步，緩緩駛進會場過程中，臉上始終帶著堅定微笑，她和先生顏徐承10多年前就簽下大體捐贈解剖志願書，還為此徹底改變生活，努力保持健康，希望讓生命終點成為醫學教育的轉運站。

顏徐承快2年前先走一步，吳鳳琴會前受訪回想簽署同意書經過時透露，其實她早在婚前就先簽了器官捐贈同意書，婚後因陪伴先生到醫院回診糖尿病而接觸大體捐贈相關資訊，生死問題在2人之間從不是禁忌，討論後認為這樣既環保又有深遠意義，決定改捐大體。

吳鳳琴的想法很簡單，雖然她不懂醫療，但她認為只要別亂吃，應該就是對身體好，所以她總跟先生說，除了遵照醫囑穩定服用糖尿病藥物，配合建議飲食外，不管是保健食品，甚至是民間偏方，最好儘量都不要吃，原本熱衷美食的先生因此忌口，用自然而然的方式走到最後。

北醫大表示，今年大體老師來自社會各界，有家庭主婦、經商者、船員等，其中也有百歲人瑞。

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北醫大學醫學系解剖學暨細胞生物學科主任洪君琳說，她常告訴有意願捐大體的人「隨緣就好」，曾遇過末期患者擔心治療會影響捐贈，打來徵詢意見，她建議還是應該配合醫師，該怎麼治就怎麼治，若撇開特殊狀況不談，基本捐贈條件就是身體不能有大傷口，近期動過刀也不適合，恐無法進行防腐。

洪君琳表示，北醫大每年需要約15名大體老師，每年受領的數目也差不多，在師生比上已經幾乎追上國立大學；人體具多樣性，從血管分支到人種都有所差異，是現在AR或VR模擬系統還無法取代之處。（編輯：李亨山）1140325

大體老師雖不會出現在師資陣容中，卻奉獻個人肉身作為教材，台北醫學大學25日舉辦113學年度解剖教學英靈追思紀念會，北醫大學醫學系解剖學暨細胞生物學科主任洪君琳（圖）表示，北醫大每年需要約15名大體老師，每年受領的數目也差不多。中央社記者沈佩瑤攝 114年3月25日