後半生奉獻恆春醫療 2恆基老醫師3月底追思會

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）恆春基督教醫院2名老醫師近日逝世，享壽90的榮譽院長陳雲址，及享壽80歲的董事長林立民，都將後半生奉獻給偏鄉醫療。恆基今天公布3月底各別追思禮拜時間。

恆基表示，同仁親切稱呼為「老爹」的眼科醫師陳雲址，今年3月15日逝世，追思禮拜將於29日上午10時，在恆春基督長老教會舉行；牙科醫師林立民今年2月27日逝世，追思禮拜30日下午2時在高雄武昌教會舉行。

恆基表示，陳雲址一生獲獎無數，包括「厚生醫療奉獻獎」、「蔡萬才台灣貢獻獎」等。他以身作則、總是鼓勵年輕世代投入偏鄉醫療。今年1月底已身體不適的「老爹」掛心患者情況，撐著虛弱身體看完1月份最後一個門診，終身以行動踐行「在別人的需要裡，看見自己的責任」。

陳雲址曾任三軍總醫院及基隆海軍醫院眼科主任，並創辦「信望愛眼科診所」。因猛爆性肝炎退休赴美後，他深感使命未盡，1994年毅然回台，尋找最需要眼科醫師的地方，最終落腳恆春，開設恆春半島第一個眼科門診。

恆基指出，當時恆春缺乏眼科設備，陳雲址自掏腰包捐贈百萬器材，並培訓護理人員，每月深入山區義診，讓許多原住民長者重見光明，翻轉「瞎子村」稱號。更推動政府將洋蔥農職業病納入防治範圍，改善在地農民健康，其洋蔥農職業病論文還登上國際。而1997年院方面臨財務困境，陳雲址賣掉經營25年診所，親自奔走募款，確保醫院營運。

林立民深耕牙科醫療，並推動長照發展。恆基表示，林立民2009年自高醫大退休後，毅然投身偏鄉醫療，支援恆基牙科門診。2023年接任恆基董事長，推動偏鄉醫療資源提升，參與屏東縣政府車城住宿型長照機構標案、成功獲標，預計民國116年營運。去年9月他因病請假，原本計畫康復後要重返崗位。

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恆基表示，林立民畢業於高雄醫學院，後赴美取得碩、博士學位。1979年，應院長謝獻臣之邀返台投身醫學教育與臨床診療，推動台灣牙科學術發展。擔任高醫大牙醫系主任期間，創立口腔顎顏面放射線學會、老人口腔醫學會，並擔任世界口腔放射線學會主席，成功爭取2017年「國際口腔顎顏面放射線學會世界大會」在高雄舉辦。

恆基表示，兩人有如不熄的燈照亮偏鄉，他們的愛與奉獻，將繼續引領更多醫護人員前行，讓醫療使命薪火相傳。（編輯：孫承武）1140325

恆基董事長、牙科醫師林立民深耕牙科醫療，更推動長照發展，將後半生奉獻恆春醫療。他在2025年2月27日逝世。圖為林立民看診服務。（恆春基督教醫院提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月25日