國道死亡事故未繫安全帶比例升 高公局籲遵守規定

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部高速公路局統計，國道死亡事故中，未繫安全帶比例攀升，去年達25%，今年至2月底高達38%，高公局呼籲用路人遵守規定，降低傷害，並請警方加強取締。

高公局今天發布新聞稿，113年國道A1死亡事故（24小時內死亡）共有70件，造成81人死亡；其中有20人未繫安全帶，占比達25%。114年截至2月，國道A1死亡事故共有8件，造成13人死亡；其中5人未繫安全帶，占比達38%。

高公局指出，用路人若未繫安全帶，車輛發生撞擊時可能會因強大衝擊力而傷及自己與車上乘客，甚至拋飛車外，後果不堪設想。研究顯示，未繫安全帶致死率為繫安全帶的3.6倍。

高公局呼籲用路人，行車上路不論駕駛、乘客都要依規定繫妥安全帶。兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，降低事故發生時的傷害。

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高公局指出，依據「道路交通管理處罰條例」第31條第2項，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰。另依同條第3項，小型車附載幼童若未依規定安置於安全椅，可處駕駛人1500元至3000元罰鍰。

高公局表示，已請國道公路警察局對未依規定繫安全帶的用路人加強取締。呼籲用路人切勿貪圖一時方便或心存僥倖而未繫安全帶；除了避免遭到取締受罰，更可在意外來臨時，讓車內成員多一份安全的保障。（編輯：李亨山）1140326