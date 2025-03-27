準公托評鑑沒過影響補助 衛福部允研議改善

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）國民黨立委蘇清泉等今天提案，若準公共化托嬰中心評鑑沒過，仍應提供家長補助，否則形同承擔疏失。衛福部表示，現行3個月內仍可領補助，同時協助媒合，將研議是否延長等改善機制。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部就「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」進行專題報告並備質詢。

中國國民黨立委蘇清泉等人針對準公共化托育中心議題臨時提案指出，收到民眾陳情，當準公共化托育中心因評鑑未過而喪失資格，若不更換托育中心，原本每月可請領上萬元托育補助將落空。

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蘇清泉指出，家長不能更換托育中心有很多原因，包括交通、費用、熟悉度等，就算願意重找也不見得這麼順利，形同由無辜家長承擔疏失，衛福部政策彷彿設下生育門檻，反而阻擋再生養意願，要求衛福部3個月內提出改善方案。

衛福部社家署代理署長周道君表示，現行政策是3個月內仍可領取補助，同時地方政府也會協助媒合，希望讓家長能順利轉換托育中心，會研議是否延長等改善機制。（編輯：李亨山）1140327