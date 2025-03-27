突尼西亞國際科展 台生作品獲1金、2銀、1銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）非洲最大型的國際科學展覽會「突尼西亞國際工程與科技節」近日舉行，科教館選拔4件作品參賽，台灣學生的作品共獲得1金、2銀、1銅。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，「突尼西亞國際工程與科技節」近日在突尼西亞舉行，法國、捷克、白俄羅斯、土耳其、巴西、馬來西亞等全球共32個國家、220件作品參賽。

台灣科學教育館透過「2025台灣國際科學展覽會」選出4件作品代表參賽，台灣學生的作品共獲得1金、2銀、1銅，科教館更獲主辦單位頒發「合作夥伴獎」。

畢業於台南市私立德光高中的團隊以「3-氨基苯硼酸修飾的奈米纖維素與二硫化物交聯製成的核酸奈米水膠在抗癌藥物載體的應用」作品，榮獲大會金牌獎，更入選年度TOP 10。

透過 Google News 追蹤中央社

德光團隊關注治療癌症時經常會影響患者生活的副作用，故以改善癌症藥物的載體出發，想讓這個載體不傷害到健康細胞，降低副作用產生；團隊選擇天然的水果，提高與身體的相容性並減輕金錢負擔，研究以火龍果的核酸當作載體主要構造，並成功獲得具標靶性的藥物載體。

科教館館長劉火欽提到，這次台灣學生獲得1金、2銀、1銅，並在大會活動中與各國選手交流，展現台灣學生科學研究實力，讓各國留下深刻印象；科教館也在「突尼西亞國際工程與科技節」設立獎項，提供2件作品參加2026台灣國際科學展覽會，期許雙方未來持續進行科學研究交流。（編輯：龍柏安）1140327