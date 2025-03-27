遭質疑不開放家用流感快篩 食藥署：暫無新申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）針對外界質疑遲不開放家用流感快篩，食藥署今天說明，去年僅收到1件申請案，因所附資料產品性能不符技術基準而未能准予，暫無新申請案，目前15張許可證均專業人員用。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布澄清稿指出，近日有媒體報導「衛福部遲不開放家用流感病毒快篩試劑」一事，與事實不符。

食藥署副署長王德原傍晚接受媒體電訪解釋，從未限制業者提出家用流感病毒快篩試劑查驗登記申請，但以去年來說，僅收到1件「一件家用新冠/流感二合一快篩試劑」查驗登記，由於這名業者所附資料產品性能不符合技術基準，且沒有在期限內補正數據，最後未能准予登記。

透過 Google News 追蹤中央社

王德原說，近期沒有收到新的申請案，目前食藥署已核准15張流感病毒抗原快篩試劑許可證，其中2張為「新冠/流感二合一快篩試劑」許可證，皆為專業人員使用，尚無核准家用流感病毒快篩試劑。

食藥署表示，為確保產品安全及有效性，食藥署參考國際審查規範，在民國110年公告「流感病毒抗原快篩試劑檢測系統技術基準」及「家用體外診斷醫療器材查驗登記須知」，可提供業者作為研發家用流感病毒快篩試劑查驗登記資料準備參考。若有業者申請，會盡速辦理。（編輯：陳政偉）1140327