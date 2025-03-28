加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 生活

新店高中師陳正昌入選NASA GLOBE團隊 台灣首位

2025/3/28 15:09（3/28 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新店高中教師陳正昌（右）獲選美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBE Program）」評估工作小組成員，為首名代表亞太地區的台灣人。圖為陳正昌2024年到美國參加GLOBE全球年會，與NASA科學家交流。（新店高中提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月28日
新北市新店高中教師陳正昌（右）獲選美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBE Program）」評估工作小組成員，為首名代表亞太地區的台灣人。圖為陳正昌2024年到美國參加GLOBE全球年會，與NASA科學家交流。（新店高中提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北28日電）新北市新店高中教師陳正昌獲選美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBE Program）」評估工作小組成員，為首位代表亞太地區的台灣人。

新店高中指出，全球學習與觀測裨益環境計畫由美國國家航空暨太空總署主持，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、美國國家科學基金會（NSF）協力合作執行，是一個國際性科學與教育計畫，藉全球學生及公眾參與環境觀測及科學分析，增進對地球系統及全球環境的了解。

陳正昌今天接受中央社記者電訪時表示，從2015年起投身參與GLOBE計畫，觀測實作涵蓋大氣圈、生物圈、水圈及岩石圈等領域。

他說，計畫中有一個口號為Do Science，希望透過直接觀測去認識環境，並非只是學習課本上科學知識。新店高中學生除了在校內進行觀測活動，還會到校外實察，例如赴新店溪做水質調查等。

陳正昌表示，曾多次帶領學生參與國際合作研究，促進科學交流，並將國際經驗融入台灣科學教育，包含與GLOBE義大利團隊合作進行微塑膠研究，在歐洲世界水資源日及亞太區線上論壇分享研究成果，也與GLOBE愛爾蘭團隊討論都市熱島效應。

談及入選GLOBE評估工作小組，陳正昌坦言很意外，但也感到非常榮幸，他希望透過這個契機，將台灣觀點帶上國際舞台，也讓台灣在國際舞台有更多嶄露頭角的機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳正昌說，GLOBE評估工作小組負責為總計畫的發展方向提供建議，通過蒐集學生意見，評估及分析計畫影響與成效。小組成員來自全球，共同協助GLOBE計畫推動。

新店高中校長陳瑛姍表示，陳正昌對地球科學、海洋科學及環境科學的熱忱，啟發並指導學生參與各項實作專案與研究競賽。其中，每年帶領學生參加GLOBE計畫辦理的國際虛擬科學研討會，多次獲得佳績，讓學生以相關經驗經特殊選才進入理想大學就讀。（編輯：戴光育）1140328

#愛爾蘭
#新北市
#新店溪
#義大利
#美國國家航空暨太空總署
#新店高中
陳正昌
租車客遊天堂路太信導航困沙灘 澎湖警找怪手助脫困
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：