在台灣參加開齋節 印尼移工：感覺回到家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）伊斯蘭教重要節日開齋節將於3月31日或4月1日登場，台灣因有許多印尼籍穆斯林移工，各地會在開齋節前後舉辦活動，印尼移工Umi說，開齋節在台灣讓她認識新朋友，也能解鄉愁。

今年伊斯蘭教齋戒月從3月2日開始，台北清真寺總幹事王夢龍告訴中央社記者，根據伊斯蘭教法，齋月應封齋至29日傍晚並觀測新月，若有看到新月則3月31日就是開齋節，如果沒有看到新月，則封齋滿30天，4月1日才會是開齋節。

對穆斯林來說，開齋節就如同台灣習以為常的農曆春節，穆斯林會到清真寺禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉給予的恩賜，之後會與朋友或家人一同享用開齋餐、彼此祝福。

根據勞動部統計，台灣目前有約30萬名印尼籍移工，且大多信奉伊斯蘭教，因此每年開齋節常見許多印尼移工聚集在台北車站、清真寺等共度開齋節的身影。

印尼籍移工Umi來台工作10年，在台灣參加過4次的開齋節，她告訴中央社記者，過往在印尼參加開齋節時都是與家人一起，但在台灣，她透過開齋節認識了許多新朋友。

她回憶，第一次與朋友在台北車站參與開齋節時，也被人潮嚇到，「原來在台灣有這麼多印尼人」，也很開心台灣舉辦了許多開齋節活動，讓她可以與朋友一起參與。

今年開齋節除了台北的兩座清真寺外，包含國父紀念館、四號公園、台北車站也都有提供開齋節禮拜所提供穆斯林做禮拜，王夢龍也說，開齋節當天，在國父紀念館當天也有由駐台北印尼經濟貿易代表處舉辦的系列活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台北市觀傳局今年將於4月13日於大安森林公園舉辦「2025 Eid-al-Fitr in Taipei 開齋之約 相遇臺北」，有特別的清真市集、藝術表演活動以及文化體驗區，盼能帶領大眾認識穆斯林多元文化。

而台中市政府也將於4月6日在南屯區的台中伊斯蘭清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動，包含伊斯蘭教義及文化導覽、特色清真市集、精彩表演等，邀請民眾前往慶祝，體驗穆斯林熱鬧文化慶典。（編輯：李亨山）1140329