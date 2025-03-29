加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡
首頁 / 生活

林俊憲新書「憲在台南」 透過美食書寫人與故事

2025/3/29 17:11（3/29 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨籍立委林俊憲拍攝影片介紹台南美食，相關素材也集結成冊出版，他29日發表新書「憲在台南」，並表示盼透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為故鄉留下寶貴記憶。（林俊憲服務處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
民進黨籍立委林俊憲拍攝影片介紹台南美食，相關素材也集結成冊出版，他29日發表新書「憲在台南」，並表示盼透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為故鄉留下寶貴記憶。（林俊憲服務處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）民進黨籍立委林俊憲拍攝影片介紹台南市美食，今天發表新書「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」；林俊憲表示，「憲在台南」書寫台南的人與故事，也讓故鄉留下寶貴記憶。

林俊憲今天在台南政大書城發表新書「憲在台南：林俊憲的台南美食私名單」，同時舉辦簽書會，現場書迷擠爆，在地美食店家也站台力挺；總統賴清德則為新書寫推薦序，且以影片表達支持。

林俊憲指出，「憲在台南」5年前開始拍攝影片，如今已介紹逾120間台南在地商家，許多店家都是2、30年老朋友，卻面臨接班壓力，甚至結束營業，非常可惜。這本書重點就是透過美食，書寫台南這座城市的人與故事，為自己的故鄉留下寶貴記憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林俊憲以「一碗鹹粥」做比喻。他說，台南被譽為「美食之都」，悠久歷史造就豐富飲食文化，「溪北的米、七股學甲的虱目魚、安平的蚵仔，共同造就一碗鹹粥，少了一味都不是台南味」，詮釋大台南緊密連結。

林俊憲新聞稿指出，新書上市後，銷售超乎預期，1週內首刷及2刷售罄，目前已第3刷，他手邊數量也不多，已將首批新書送給書中收錄店家，沒這些店家，這本書就不可能成真。（編輯：孫承武）1140329

#林俊憲
#台南市
#民進黨
林俊憲
林俊憲出書「憲在台南」 集結在地美食故事熱銷民進黨政策宣講會在台南 綠委：台灣民主總決戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：