迎端午 各飯店推整顆鮑魚入餡高檔粽

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）儘管距離端午節大約還有2個月，但各飯店已陸續推出各式口味的粽子禮盒，甚至不約而同將整顆鮑魚入餡高檔粽。

圓山大飯店日前發布新聞稿，今年推出5款融合經典與新意的限量端午粽，包括兩款由國宴主廚團隊親自製作，分別是多次在媒體評比獲獎的「金龍裹蒸粽」與獨家宮廷秘醬「九環醬珍珠粽」。

圓山大飯店說，「金龍裹蒸粽」內餡選用整顆南非鮑魚等頂級食材，再以粽葉包覆慢火蒸煮4小時，一次享有飽滿厚實重達750公克海陸雙拼完美口感，堪稱明星級粽王。

寒舍集團日前發布新聞稿，旗下的台北喜來登米其林一星餐廳請客樓推出「米其林麻油海味粽」，內餡有蟹黃、鮑魚、花膠與北海道干貝。另外米其林指南入選餐廳台北喜來登辰園與寒舍艾美合作推出「米其林粵式粽禮」，其中「廣式裹蒸粽」包裹鮑魚、鴨腿脆皮燒肉磚與伊比利豬後腿肉。

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六福旅遊集團日前發布新聞稿，限量推出星級粽禮「龍王極品粽禮」，由粵亮廣式料理廚藝團隊製作，包含將整粒網鮑、日本干貝、松露等頂級食材，包入鮮活龍蝦的「龍王極品鮑魚粽」，重量達1台斤。

國聯大飯店日前發布新聞稿，推出融合招牌菜的粽子，例如東坡肉粽，就是滷製的東坡肉、炸過的栗子入餡，與事先浸泡過的糯米長時間蒸煮；另款湖州鮮肉粽則是傳統風味，打造出湖州粽的綿密口感。（編輯：黃名璽）1140329