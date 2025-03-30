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新北石門清晨10.4度 吳德榮：清明連假天氣大致穩定

2025/3/30 08:34（3/30 08:39 更新）
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圖為台北市民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北30日電）根據氣象署網站，今天清晨新北石門低溫攝氏10.4度。氣象專家吳德榮表示，今明華南雲系東移，中部以北降雨明顯，4月1、2日逐日減緩，北台灣濕涼；清明連假天氣大致穩定，各地多雲時晴。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；今晨至晚間，新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。

根據氣象署網站，今天截至上午7時許，新北市石門區富貴角低溫為10.4度。

氣象署指出，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區氣溫也稍降、早晚偏涼微冷；華南雲系東移，降雨範圍擴大至中部以北有較大雨勢，南部地區偶有局部短暫雨機率。

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吳德榮表示，明天華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有局部短暫雨機率；4月1日白天至4月2日北部、東半部仍有雨，逐日降雨範圍縮小、時間縮短；明天至4月2日冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日微幅回升，但北台灣仍濕涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，清明4天連假天氣大致穩定，各地多雲時晴，白天氣溫逐日回升，僅東半部偶有局部短暫雨機率；至於清明連假最後一天掠過的短波，其模擬強度偏弱，是否帶來輕微變化，各國模擬仍有差異，進一步觀察是必要的。（編輯：陳仁華）1140330

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吳德榮
新北市石門清晨10.7度 冷氣團南下北台灣濕冷吳德榮：北台灣愈晚愈冷 29日雨區擴大
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