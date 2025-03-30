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華南雲雨區東移 北部及東北部濕冷整日氣溫13至16度

2025/3/30 07:45（3/30 07:53 更新）
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圖為民眾帶著小朋友到台北市花博公園，撐傘參加健走活動。（中央社檔案照片）
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（中央社台北30日電）氣象署表示，今天華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，北部及東北部降雨最明顯，下雨時間長且易有局部大雨；中部、花東地區及南部山區降雨雖較局部，不過中部山區也有局部大雨發生機率，至於南部平地也會有零星短暫陣雨。

中央氣象署指出，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在攝氏13到16度之間，北海岸及新北市東側近山區有局部10度以下低溫發生機率。

至於其他地區早晚也冷，低溫約16至18度，白天台中至台南及花蓮、台東感受也偏涼，高溫約19至23度，高屏則較為舒適，高溫可達26、27度。

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東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生機率；基隆北海岸及宜蘭、花蓮沿海易有長浪發生，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140330

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