探索星號以基隆港為母港 疫後郵輪復甦重要推力

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（中央社記者沈如峰基隆30日電）台灣港務公司今天表示，麗星郵輪旗下的探索星號，今年3月下旬到10月下旬以基隆港為母港，預估靠泊基隆港142艘次，成為COVID-19疫情後基隆港郵輪復甦的重要推力。

探索星號（Star Navigator）今年3月底以基隆港為母港，推出為期8個月的郵輪體驗遊程，不定航次分別前往日本的九州、熊本、鹿兒島、那霸、大阪、高知或韓國的釜山等地。

探索星號於今天於基隆港舉辦「航程發布暨首航啟航儀式」，邀請基隆市政府、台灣港務公司、各家旅行社及郵輪產業相關協會及業者等共襄盛舉。

台灣港務公司基隆港務分公司發布新聞稿表示，今年台灣港群國際郵輪預估共有557艘次、郵輪旅客量達100萬旅客人次，其中麗星郵輪探索星號占約3成，市場地位不言而喻，期待麗星郵輪能增加部署台灣港群，讓在中南部及東部的民眾也能方便體驗郵輪行程。

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基隆市政府透過新聞稿指出，基隆港是郵輪亞洲航線上的重要樞紐，市府將持續與台灣港務公司合作，透過出國行銷基隆文化觀光資源、合作辦理踩線團活動等方式，爭取更多國際郵輪停靠，並藉由友善店家整合、走動式外語導覽及便捷交通接駁等服務，讓更多國內外旅客體驗基隆豐富的美食美景及百年港口風華，發揮基隆或北台灣觀光條件的優勢。

此外，未來市府部分大型活動更會考量郵輪來港時間點，邀請從郵輪下船的國際旅客共同參與，讓基隆活動的層次與視野更具宏觀國際性。（編輯：黃名璽）1140330