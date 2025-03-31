吳德榮：4/1降雨縮減氣溫略回升 連假頭2天晴時多雲

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象專家吳德榮表示，今天大陸冷氣團及華南雲系東移影響，北台灣濕冷；明天起降雨範圍縮減，氣溫略回升；清明連假期間，4月3、4日天氣穩定，4月5、6日可能有華南中層雲系東移，須再觀察。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；今天清晨至白天，金門縣及連江縣局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率；新北市防局部10度以下低溫（黃色燈號）發生。

氣象署並發布大雨特報，東北風影響及華南雲雨區東移，今天基隆北海岸、宜蘭地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有零星飄小雨機率；受大陸冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，明天白天起降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，冷空氣略減弱，氣溫微幅回升，北台灣仍濕涼；4月2日持續好轉，北部及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨機率，各地早晚偏涼。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，清明連假頭2天（4月3、4日）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北舒適、南微熱，早晚仍偏涼；清明連假末2天（4月5、6日）有短波掠過、伴隨華南中層雲系東移，其模擬強度偏弱，帶來輕微變化，但須進一步觀察。（編輯：陳仁華）1140331