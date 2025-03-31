加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北京籲舉報台獨同夥 美斥為挑釁行為侵蝕台海現狀
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

華南雲雨區東移 北台灣易有局部大雨高溫僅15到17度

2025/3/31 07:43（3/31 07:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市萬華區民眾穿雨衣擋雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市萬華區民眾穿雨衣擋雨。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）氣象署表示，今天大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區降雨機率仍高，下雨時間長且容易有局部大雨，中部平地、花東地區及南部山區也有局部短暫雨，南部平地降雨較零星。

中央氣象署指出，各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約攝氏12到14度，基隆北海岸有局部10度左右或以下低溫發生機率，注意保暖，南部及花東低溫約15至18度；白天北部及東北部氣溫回升有限，感受仍偏冷，高溫約15到17度，中部及花蓮天氣也偏涼，高溫約18至22度，其他地區則較舒適，高溫可達24至27度。

東北風明顯偏強，高雄以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生機率；基隆北海岸及宜蘭、花蓮沿海易有長浪發生，海邊活動注意安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天大陸冷氣團及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140331

#大陸冷氣團
#華南雲雨區
#空氣品質
#花東
#環境部
#中央氣象署
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
清明掃墓出遊 疾管署提醒進草叢防恙蟲病、登革熱清明連假國道中部易塞車 高公局籲多利用東彰道路清明連假首日蘇花路廊恐湧南下最大車流 估下午5時後緩解北市公園處盤點都市賞櫻秘境 捷運紅線花況正盛
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
31日各地仍濕冷 清明連假天氣穩定逐日回溫
74
更多編輯台推薦新聞：