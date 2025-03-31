華南雲雨區東移 北台灣易有局部大雨高溫僅15到17度

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（中央社台北31日電）氣象署表示，今天大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移，北部、東北部地區及中部山區降雨機率仍高，下雨時間長且容易有局部大雨，中部平地、花東地區及南部山區也有局部短暫雨，南部平地降雨較零星。

中央氣象署指出，各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約攝氏12到14度，基隆北海岸有局部10度左右或以下低溫發生機率，注意保暖，南部及花東低溫約15至18度；白天北部及東北部氣溫回升有限，感受仍偏冷，高溫約15到17度，中部及花蓮天氣也偏涼，高溫約18至22度，其他地區則較舒適，高溫可達24至27度。

東北風明顯偏強，高雄以北、基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生機率；基隆北海岸及宜蘭、花蓮沿海易有長浪發生，海邊活動注意安全。

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中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為濕滑，上山活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天大陸冷氣團及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140331