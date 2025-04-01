甲狀腺良性腫瘤卡喉 85歲婦就醫助打開話匣子

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（中央社記者蘇木春台中1日電）李姓婦人個性活潑健談，日前卻因喉嚨有異物感，整天不講話，家人發現帶她就醫檢查發現甲狀腺有良性腫瘤，壓迫氣管與食道，經射頻消融治療後減輕氣管壓迫，症狀明顯改善。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，85歲李姓婦人原先個性活潑健談，尤其喜歡與鄰居閒話家常，但近半年，她發現自己講話時氣息變短，甚至吃飯時感到卡卡不順暢，開始整天不講話，家人擔心她健康狀況惡化，便帶李婦就醫檢查。

亞大附醫耳鼻喉科主治醫師黃純惟表示，婦人經超音波及電腦斷層檢查，發現甲狀腺內有1顆直徑約3公分良性腫瘤，且腫瘤已壓迫氣管與食道，若不盡快處理，未來可能導致更嚴重呼吸及吞嚥困難。

但家屬擔心婦人年事已高，全身麻醉手術與術後恢復時間長，都可能帶來風險，經醫療團隊建議採用射頻消融治療，相較傳統手術，射頻消融創傷較小、恢復時間較短，為高齡患者提供其他選擇。

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黃純惟指出，患者當天在局部麻醉後，約30分鐘就完成手術，當天即能進食流質食物且無須住院，3個月後回診時腫瘤已開始縮小，氣管壓迫減輕，患者發現呼吸與吞嚥狀況明顯改善。

黃純惟提到，射頻消融適合用於有症狀，或影響外觀的良性甲狀腺結節，且術後不易影響甲狀腺功能，可維持內分泌系統正常運作。提醒民眾若發現自身健康發現異狀，應盡速就醫檢查。（編輯：方沛清）1140401