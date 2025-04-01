暨大祈福、政大募衣 緬甸生難過人民自己救震災

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（中央社記者蕭博陽、許秩維南投縣1日電）緬甸3月28日強震釀多人死傷，國立暨南國際大學今天辦祈福活動關懷災民，政大則發起募衣活動；一名緬甸生表示，震後人民自己投入救災，緬甸最大禍患是靠不住的政府。

位於南投縣的暨大共58名緬甸籍僑外生（僑生20人、外籍生38人），其中6人家中房屋倒塌，校方已啟動急難救助機制核予急難慰助金，也透過祈願活動號召師生燭光祈福、書寫祝福語及默禱等，關懷緬甸與泰國災民。

出席祈福活動的暨大校長武東星表示，台灣曾經歷集集大地震，暨大教職生深知災難無情與重建艱難，當年學校一度面臨閉校危機，但師生攜手努力、克服困難，要最深切哀悼所有罹難者，祈禱災區早日重建家園，回歸平靜生活。

武東星說，「親愛的緬甸學生請記住」，在這個世界上「你們並不孤單，無論身處何地，暨大永遠是你們堅實依靠、是你們的家，永遠與你們並肩同行」，相信勇氣與堅韌將引領度過難關，願希望曙光早日照亮緬甸與泰國大地、願和平與安寧早日回歸每個受災角落。

來自緬甸的暨大教育政策與行政學系博士班學生胡彬彬表示，震後立即聯繫家人，得知住家毀損，萬幸家人都平安；台灣如果發生震災，政府會第一時間出動，民間團體也會紛紛投入搶救，「可是我們很難的是，此時我們想靠政府，但我們又最怕政府」，緬甸除人禍與天災，最大禍患反而是政府。

胡彬彬紅著眼眶說，緬甸人的心一直緊繃著，「人民能夠相信只有人民自己」，這時人性光輝特別明顯，現在當地很多人，以她家人為例，災後家人自己簡單整理家園後，每個人都投入救災，「因為我們知道政府靠不住，我們現在能活下來，就趕緊再去幫忙別人」。

國立政治大學也社群網站臉書（Facebook）表示，目前緬甸與泰國僑外生114人回報家人、朋友都平安，緬甸300多名校友也安全無虞。

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楊姓政大緬甸同學會長表示，家鄉遭逢巨變，大家心情都不好受，而政緬平時就像大家庭，這幾天聯繫更緊密，彼此關心、陪伴，也謝謝學校、台灣各界關心及幫助。

政緬也將在政大發起募集夏季衣物，希望提供災民後續生活協助。（編輯：李明宗）1140401