緬甸震災祈福 新北浴佛過新年取消潑水
2025/4/1 16:57（4/1 17:31 更新）
（中央社記者黃旭昇新北1日電）緬甸3月28日強震造成多人死傷，緬甸歸僑協會今天表示，許多小沙彌只能在震毀的寺廟外席地而居；13日的浴佛祈福過新年活動將取消潑水歡慶，由高僧祈福浴佛，祝禱災區早日重建。
中華民國緬甸歸僑協會人員下午接受中央社記者電訪表示，緬甸震央為瓦城（Mandalay）旁的實皆市（Sagaing），當地許多建物倒塌，有些地區對外交通道路中斷。
協會轉述來自緬甸當地的消息表示，許多小沙彌都是孤兒，被老和尚收養；寺廟被震毀後，只能在寺外席地露天而居。
協會說，曾在台灣求學的緬甸學生，回緬甸經商與投資，並組留台同學會，許多公司或工廠讓員工返鄉救災復原，薪水照發。
協會表示，與同鄉會、校友會、新北市中和華新街商圈發展協會攜手募款，獲得緬僑響應，也盼國人發揮愛心無國界精神，將專款專用全數捐給災民。
緬甸歸僑協會與新北市府、僑務委員會，預計13日在中和區華新街舉辦「2025緬甸浴佛祈福過新年」活動。協會說，祈福儀式將為受災民眾送上希望，並為逝去的親友祈願安息；另外，取消潑水節傳統藝文舞蹈、歌唱歡慶表演等節目。
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協會說，當天2名主持人將專程從緬甸來台，分享震災當下的親身經歷。
潑水節是東南亞國家重要傳統節日，代表潑水清除厄運和罪惡，並舉行浴佛典禮。依據靈鷲山佛教團官網表示，四月緬甸迎來緬曆新年，這是緬甸最隆重盛大的傳統節日，在辭舊迎新時，熱鬧的潑水節（Thingyan Water Festival）狂歡如約而至。（編輯：吳素柔）1140401
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