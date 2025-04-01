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緬甸震災祈福 新北浴佛過新年取消潑水

2025/4/1 16:57（4/1 17:31 更新）
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緬甸3月28日發生規模7.7地震，目前已知造成2000多人罹難。中華民國緬甸歸僑協會表示，當地建物受損嚴重，許多小沙彌只能在震毀的寺廟外席地而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日發生規模7.7地震，目前已知造成2000多人罹難。中華民國緬甸歸僑協會表示，當地建物受損嚴重，許多小沙彌只能在震毀的寺廟外席地而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）緬甸3月28日強震造成多人死傷，緬甸歸僑協會今天表示，許多小沙彌只能在震毀的寺廟外席地而居；13日的浴佛祈福過新年活動將取消潑水歡慶，由高僧祈福浴佛，祝禱災區早日重建。

中華民國緬甸歸僑協會人員下午接受中央社記者電訪表示，緬甸震央為瓦城（Mandalay）旁的實皆市（Sagaing），當地許多建物倒塌，有些地區對外交通道路中斷。

協會轉述來自緬甸當地的消息表示，許多小沙彌都是孤兒，被老和尚收養；寺廟被震毀後，只能在寺外席地露天而居。

協會說，曾在台灣求學的緬甸學生，回緬甸經商與投資，並組留台同學會，許多公司或工廠讓員工返鄉救災復原，薪水照發。

協會表示，與同鄉會、校友會、新北市中和華新街商圈發展協會攜手募款，獲得緬僑響應，也盼國人發揮愛心無國界精神，將專款專用全數捐給災民。

緬甸歸僑協會與新北市府、僑務委員會，預計13日在中和區華新街舉辦「2025緬甸浴佛祈福過新年」活動。協會說，祈福儀式將為受災民眾送上希望，並為逝去的親友祈願安息；另外，取消潑水節傳統藝文舞蹈、歌唱歡慶表演等節目。

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協會說，當天2名主持人將專程從緬甸來台，分享震災當下的親身經歷。

潑水節是東南亞國家重要傳統節日，代表潑水清除厄運和罪惡，並舉行浴佛典禮。依據靈鷲山佛教團官網表示，四月緬甸迎來緬曆新年，這是緬甸最隆重盛大的傳統節日，在辭舊迎新時，熱鬧的潑水節（Thingyan Water Festival）狂歡如約而至。（編輯：吳素柔）1140401

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緬甸3月28日強震造成多人死傷，中華民國緬甸歸僑協會1日轉述來自緬甸當地的消息表示，許多小沙彌都是孤兒，被老和尚收養；寺廟被震毀後，只能在寺外席地露天而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸3月28日強震造成多人死傷，中華民國緬甸歸僑協會1日轉述來自緬甸當地的消息表示，許多小沙彌都是孤兒，被老和尚收養；寺廟被震毀後，只能在寺外席地露天而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸強震造成慘重災情。緬甸歸僑協會1日表示，緬甸震央為瓦城（Mandalay）旁的實皆市（Sagaing），當地許多建物倒塌，部分地區對外交通道路中斷。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸強震造成慘重災情。緬甸歸僑協會1日表示，緬甸震央為瓦城（Mandalay）旁的實皆市（Sagaing），當地許多建物倒塌，部分地區對外交通道路中斷。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸日前發生強震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，許多民房與建物倒塌損毀。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸日前發生強震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，許多民房與建物倒塌損毀。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸發生震矩規模7.7強震，第二大城瓦城（Mandalay）災情嚴重，多處建物倒塌震毀，許多小沙彌只能在寺外席地露天而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
緬甸發生震矩規模7.7強震，第二大城瓦城（Mandalay）災情嚴重，多處建物倒塌震毀，許多小沙彌只能在寺外席地露天而居。（緬甸華僑提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年4月1日
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