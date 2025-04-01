關懷泰緬災情 高雄中山工商成立救急捐款專戶

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）緬甸發生規模7.7地震，造成當地及泰國災情。高雄市中山工商有上千名泰緬校友，目前校內近200名僑生。校方發起關懷行動，成立「泰緬地區救急捐款專戶」，也提供輔導資源。

緬甸強震造成慘重災情，目前在校僑生就讀建教班和正規班的緬甸籍僑生有94人，泰國97人，泰緬2國畢業校友有上千人。中山工商校長李昱平發出校內公開信，信中強調「大家都是一家人，共同牽起希望的手，你們並不孤單，我們與你們同在。」

副校長兼實習處主任廖家新指出，目前掌握8名緬甸在學僑生家裡到影響，1名在台灣實習的那姓學生老家倒塌、家中哥哥雙腿壓斷就醫治療，校內導師立即北上至學生實習的公司陪伴並安撫情緒。

此外，1名珍姓學生老家房屋全倒、奶奶重傷、表妹不幸罹難；另名高一同學與家人仍失聯，其餘學生家中狀況都是房屋裂損。

廖家新說，強震發生後學校即啟動「心繫泰緬．愛在中山」校內關懷行動，輔導處成立「泰緬同學心靈支持站」，也在僑生班布置關懷標語，一起陪伴共度難關。

李昱平說，學校長期與緬甸曼德勒地區攜手合作僑生專班，當地幾間華校災損嚴重，也有學生罹難。

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校方除了提供合作華校及緬泰僑生關懷外，也將彙集全校師生捐款，成立「泰緬地區救急捐款專戶」；李昱平透過公開信表達對這起世紀強震奪走無數寶貴生命，摧毀眾多家園，留下永恆的哀痛，令人揪心與牽掛。

「面對災難，我們學會珍惜；面對苦難，我們學會扶持。」李昱平說，30年前中山工商首辦僑生建教專班，首屆學生就是來自泰國與緬甸，而後接續有泰緬僑生來中山就讀，「他們不只是我們的學生，更是我們的家人，是中山這個大家庭不可或缺的一份子。」（編輯：陳清芳）1140401