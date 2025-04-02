疑患異食癖及拔毛癖 女童腹痛胃部小腸取出髮結石

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）8歲女童連續3個月腹痛，送彰基醫院檢查發現胃部及小腸充滿毛髮結石，經手術後取出；醫師指出，女童疑患異食癖及拔毛癖，除手術取出結石外，另安排女童接受心理與營養治療。

彰化基督教醫院兒童胃腸肝膽科主任盧芳廷今天接受媒體聯訪時說，1名8歲女童有間歇性腹痛長達3個月，最近症狀加重，伴隨頻繁嘔吐，送到醫院就診，醫師檢查發現，女童胃部及小腸內充滿毛髮結石，導致部分腸道阻塞。

盧芳廷指出，醫師幫女童安排腹部超音波與電腦斷層檢查，發現胃部、十二指腸及小腸內有多處腸阻塞，進一步用上消化道內視鏡檢查確認，胃與十二指腸內存在2顆毛石，其中1顆體積過大，無法透過內視鏡取出，需透過外科手術移除。

盧芳廷說，異物性腸阻塞在兒童中相當罕見，尤其是因吞食毛髮形成的毛石症候群，除影響消化系統外，這類行為通常與心理因素有關，因此術後轉由兒童心智科後續治療。

彰基醫院兒童心智科醫師劉怡君指出，女童經診斷患有異食癖及疑似拔毛癖，據家屬描述，女童個性內向，自我高度要求，易擔心表現不如預期，進而影響情緒；且體內的營養素像是鋅、鐵、鈣等都偏低，可能與異食行為有關。

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劉怡君表示，異食癖為發生在學齡前跟學齡孩童的疾患，成因是多重因素交雜而成，有時成因是微量元素缺乏、或家庭學校環境壓力，就會造成異食狀況。

劉怡君說，只要家長跟醫師配合，例如內外科診治、調整補充營養素，以及讓孩子多聊聊自己的狀況給予心理上支持，幫助孩子面對壓力及調適情緒，如有需要再搭配血清素等治療，都可讓孩子恢復健康。（編輯：陳清芳）1140402