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雲林螢火蟲季4/19開跑 雨水充足估再1週螢蹤可期

2025/4/2 14:47（4/2 15:06 更新）
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雲林縣政府農業處2日在華南社區共生田舉辦「漫遊螢林．Light Yunlin」記者會，縣長張麗善（前左4）宣布螢火蟲季19日開跑，結合社區、農產業等推出多種賞螢遊程。中央社記者姜宜菁攝 114年4月2日
雲林縣政府農業處2日在華南社區共生田舉辦「漫遊螢林．Light Yunlin」記者會，縣長張麗善（前左4）宣布螢火蟲季19日開跑，結合社區、農產業等推出多種賞螢遊程。中央社記者姜宜菁攝 114年4月2日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）雲縣府今天宣布，螢火蟲季19日開跑，今年結合社區、農產業等推出多種賞螢遊程，提供生態導覽、社區產業等寓教於樂活動，由於今年雨水多，預估下週起可見螢火蟲現身。

雲林縣政府農業處今天在華南社區共生田舉辦「漫遊螢林．Light Yunlin」記者會，太日樂集以「螢瑩之光」為活動揭開序幕。

縣長張麗善說，今年螢火蟲季從19日起至6月8日，沿著綠螢山林149縣道，整合荷苞村、桂林村、華南村、華山村、樟湖村、草嶺村、朝陽村及新庄8村特色資源，推出多種賞螢遊程，提供生態導覽、社區產業、手作DIY等寓教於樂活動。

縣府從民國112年起積極營造螢火蟲棲息地，已進行華山山豬湖、華山土石流教育園區、樟湖竿蓁籠、樟湖張師傅生態紅茶園等處，以及建置位在青山坪的生態導覽牌；今年計畫在華山大湖底段、華山天秀山莊、新庄桂啡農場從事棲地營造，落實生態經濟圈，擘劃屬於古坑的生態店家地圖。

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農業處指出，今年雨水多，預估下週起就可看到螢火蟲現跡，從淺山海拔250公尺到中低海拔1500公尺都有螢火蟲棲地，4至5月推薦前往華山土石流園區、山豬湖步道、石橋山莊、竿蓁籠、樟湖張師傅生態紅茶園等賞螢據點；5至6月推薦青山坪、石壁仙谷、九芎神木、美人谷等賞螢據點。

農業處提醒民眾嚴守「賞螢4不1要」，不干擾棲地、不捕捉螢火蟲、不喧嘩、不開閃光燈，以及要一同守護螢火蟲生態環境。（編輯：陳仁華）1140402

#土石流
#雲林縣政府
#張麗善
#農業處
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