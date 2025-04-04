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竹市教練遭控疑不當管教選手 泳隊允檢討改進

2025/4/4 18:48
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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市某游泳隊1名教練遭指控帶選手到小房間打罵，疑不當管教。泳隊表示，確實有教練因擔憂選手姿勢錯誤導致運動傷害而打學生手心1下，非適當教學方式，將檢討改進。

一名網友日前在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發文，指控某泳隊教練將她的孩子帶入泳池小房間訓斥、利用體育資優資格恐嚇，並使用伸縮鋁棍敲打孩子慣用右手，導致孩子手掌紅腫、刺痛，情緒失落、緊張且斷斷續續哭泣。

網友指出，孩子從小喜歡游泳，參加泳隊資歷已5年，去年初轉隊後，自費參加此泳隊，此事件發生並非在訓練途中嬉笑打鬧、危險動作或影響隊員訓練，僅泳姿「無立即調整」就被帶至小房間挨罵、挨打，質疑管教過當。

遭指控的泳隊昨天於臉書粉絲專頁發布聲明稿表示，經內部調查，當時確實有教練因急於指導選手動作而出現打手心1下的行為，儘管出發點是擔憂選手姿勢錯誤導致運動傷害，但非適當教學方式，也不符合尊重與正向溝通原則，將檢討改進。

泳隊指出，事件地點發生於選手放置訓練器材的空間，儘管教練原意為避免公開責備造成尷尬，但仍可能對選手產生心理壓力，將檢討相關管理流程。

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另外，因學生申請體育績優管道入學，需符合學校對訓練出席的要求，教練並非以競賽成績或其他方式施壓，更絕非針對個別選手，未來會加強溝通方式，讓相關提醒能被理解。

新竹市教育處今天透過文字指出，若教練於訓練時指導過當涉不當管教情形，且經此運動項目紀律委員會或依法組成相關委員會確認，最重可處教練終身不得申請教練資格檢定，教練還需面對民刑事及相關違反兒少保護的行政責任。（編輯：戴光育）1140404

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