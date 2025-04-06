汽油7日起漲1角 95無鉛汽油每公升30.3元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北6日電）國際油價下跌，台灣中油啟動平穩雙機制。中油今天宣布，7日凌晨零時起汽油價格每公升調漲新台幣0.1元、柴油價格不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油調整後為每公升30.3元。

中油表示，調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.9元。

中油指出，本週國際油價下跌。浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價跌0.11美元，新台幣兌美元匯率貶值0.071元，漲幅為0.05%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.6元及1.2元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡） ，汽、柴油各吸收1.4元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施。

透過 Google News 追蹤中央社

中油說明，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及1.2元，國內汽油實際每公升價格調漲0.1元、柴油價格不調整。

中油本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.5元及1.2元都由中油吸收，今年累計至3月底止，中油共吸收約35.61億元。（編輯：林淑媛）1140406