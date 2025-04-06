國5北上時速不到40公里 下午國道留意13路段

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（中央社記者余曉涵台北6日電）今天是清明連假收假日，高公局說，國5今天上午北上已湧現車潮，時速不到40公里，下午預估包含國1北向西螺-埔鹽系統等13路段車多壅塞。

今天是清明連假收假日，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統，及國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局說，預計今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

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高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段。

省道方面，公路局指出，今天返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道及快速公路，像是北部台64線中和交流道接國3、中部台74線台中環線接國3、南部台86線仁德系統及歸仁交流道；主要省道幹道包含北部台61線鳳鼻至香山、中部台61線竹南（含玄寶大橋）及中彰大橋路段和東部台9線蘇花路廊及部分短程旅遊觀光景點路段；預估也將有車多或壅塞情形包含台2線關渡至淡水與萬里至大武崙路段等。（編輯：黃名璽）1140406