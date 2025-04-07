研究：國中生吸毒與家庭有關 高風險介入降再用風險

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（中央社記者曾以寧台北7日電）青少年用毒與家庭環境、就學狀況有關，國衛院研究指出，曾使用非法藥物的國中生，家庭經濟弱勢、家人用毒比例都較一般國中生高，但若有接受高風險家庭服務，可減少43%再用毒風險。

青少年期是嘗試及開始使用非法藥物的高峰階段，根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC），青少年使用非法藥物危險因子，包含教育機會不足、親職功能不良、貧窮、暴力環境、氣質與心理疾患，以及容易取得毒品等。

國內統計發現，國中生用毒的比例，自2014年的0.52%，下降到2018年的0.25%；不過為進一步了解國中生用毒的風險因子，國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜團隊針對2013年至2016年教育部藥物濫用學生個案輔導管理系統資料進行分析，研究成果在今年1月登上成癮醫學權威期刊International Journal of Drug Policy。

陳娟瑜今天在研究成果發表記者會上說明，研究發現，1605名曾使用非法藥物的國中生中，有81%使用三、四級毒品，且其中有35%在4年內再次被通報；家庭相關因子當中，有低收、貧窮狀況的達25.6%，毒品使用家人者則有16%，分別為全國12至14歲者平均的3倍與8倍。

此外，曾用毒國中生當中，有11.4%曾被通報來自高風險家庭，為一般國中生的14倍；6.4%曾被診斷為注意力不足過動症（ADHD）；並有35%曾就學中斷，為整體國中生平均的81倍。

研究團隊進一步追蹤，曾用毒國中生4年再被通報用毒的累積發生率、風險與相關因子發現，曾接受高風險家庭服務可能減少43%再被通報風險；曾有中輟經驗可能增加46%再被通報風險。

至於學校外的12至14歲青少年，團隊分析這247人發現，不論使用一或二級毒品者、4年再被通報率，或生長在高風險家庭、曾受中輟輔導的比例，都比曾用毒但仍在學校就讀的國中生還高。

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陳娟瑜指出，青少年非法藥物預防策略應強化教育、社政及醫療系統的跨領域合作，如在社福體系中針對高風險家庭提供毒品防治教育、在校園毒品預防方案中建立親師合作機制，主動接觸高風險學生家庭、強化中輟學生對非法藥物接觸的風險評估等，從「上游問題」預防國中生接觸毒品。

衛生福利部保護服務司兒童及少年保護科長黃瑞雯說，目前針對成年毒品使用者，若經評估家庭有支持服務需求，會提供成人毒品家庭支持服務方案；至於未成年毒品使用者，一、二級毒品使用者由少年法院進行司法審理，三、四級毒品使用者則由少輔會專責人力處理。（編輯：張雅淨）1140407