弘光科大米其林大師課程 星級4大師聯手指導

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）弘光科技大學餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程，新聘米其林二星餐廳logy首席侍酒師盧楷文加入，加上既有3名星級主廚，學生在畢業發表餐會展現新美食料理饗宴。

弘光科技大學今天發布新聞稿，餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」課程在這學期新聘米其林二星餐廳logy首席侍酒師盧楷文（Kevin），加上米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）、二星主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）及米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」前甜點主廚賴思瑩（Angela），陣容堅強。

餐旅管理系系主任吳松濂表示，盧楷文去年8月獲得英國國際侍酒大師公會（Court of Master Sommeliers Europe，簡稱CMS）的侍酒師最高認證「侍酒大師」，是CMS創立55年來，亞洲第3人、也是台灣唯一拿到此殊榮的侍酒師，加入畢業餐會指導陣容，相信能讓學生學習到頂級餐飲中餐酒或餐飲搭配訣竅。

林恬耀在弘光擔任專技教授邁入第4年，他認為每名廚師、甜點師、待酒師、餐飲從業者、學生皆具有獨一無二的特質，今年仍透過引導方式，激發學生發想及設計出屬於自己的東西，他們再提出調整建議，互動式指導才能讓學生學會思考，進一步培養正確的態度去面對未來的職場挑戰。

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盧楷文說，曾到大學演講過，第一次接觸整個學期的課程，這陣子和學生接觸過程，得知10多名學生有義大利海外實習經驗，發現他們對於餐酒及餐飲的搭配相當有概念。

吳松濂指出，來自新加坡的林恬耀、賴思瑩及出身日本的田原諒悟、從台灣走向國際的盧楷文，4人皆具國際頂尖餐飲經驗，傳授豐富實務經驗及創新心法，能夠強化學生的國際專業移動力，有助於無縫接軌進入高端餐旅職場。（編輯：陳政偉）1140408