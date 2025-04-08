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大林慈濟引進軟骨再生手術 助擺脫膝關節退化困擾

2025/4/8 16:49（4/8 17:21 更新）
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大林慈濟醫院骨科部引進「自體軟骨修復手術」，擷取膝蓋退化病人自身健康軟骨組織，透過特殊載體植入受損部位促進新軟骨生長。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月8日
大林慈濟醫院骨科部引進「自體軟骨修復手術」，擷取膝蓋退化病人自身健康軟骨組織，透過特殊載體植入受損部位促進新軟骨生長。（大林慈濟醫院提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月8日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）大林慈濟醫院今天表示，骨科部引進「自體軟骨修復手術」擷取膝蓋退化病人自身健康軟骨組織，透過特殊載體植入受損部位促進新軟骨生長，術後2至3天即可出院，約3個月擺脫疼痛困擾。

大林慈濟醫院今天舉辦記者會，發布導入「自體軟骨修復手術」，促進軟骨再生的治療方法。手術方式是擷取病人自身健康軟骨組織，利用特殊裝置切碎細化軟骨，再經過特殊酵素浸泡處理後，活化軟骨組織，透過特殊載體以關節鏡微創技術植入受損部位。

骨科部運動醫學科主任黃俊錫指出，「自體軟骨修復手術」傷口小、時間短，術後約2至3天即可出院，再搭配復健運動，大約3個月病人即可擺脫膝蓋退化所帶來的慢性疼痛與行動困擾。

黃俊錫說，退化性膝關節炎是因為關節軟骨磨損導致的慢性疾病，常伴隨關節發炎、腫脹與劇烈疼痛，嚴重時將影響行走及日常活動能力。對於長者而言，嚴重膝關節退化，當藥物或保守療法無效時，往往需考慮進行人工膝關節置換手術。自體軟骨修復手術不僅有效減緩退化進程，更可延緩甚至避免人工關節置換的需求。

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50多歲的駱姓女士今天在記者會中分享接受這項手術的自身經歷，她因為爬樓梯跌倒未及時就醫，導致膝蓋反覆發炎、疼痛，但術後半年膝蓋功能獲大幅改善，長時間工作後不再出現嚴重疼痛與腫脹，每天走上萬步都沒問題。

黃俊錫表示，此技術是針對膝關節局部軟骨缺損的理想解方，尤其適用於中年與高活動量族群，未來還能運用在其他關節的部位，醫療團隊將持續精進臨床經驗與技術應用，為更多退化性關節病人提供創新、安全且具前瞻性的治療新選擇。（編輯：黃名璽）1140408

#大林慈濟醫院
#發炎
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