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台東大學圖資館如綠色金字塔 獲建築永續銀級獎

2025/4/9 17:25（4/9 17:46 更新）
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台東大學圖書資訊館為地下1層、地上5層的綠建築，在2014年啟用，9日獲頒2025台灣建築永續獎公有建築類別銀級獎，也是今年全台唯一獲獎校園建築。（台東大學提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月9日
台東大學圖書資訊館為地下1層、地上5層的綠建築，在2014年啟用，9日獲頒2025台灣建築永續獎公有建築類別銀級獎，也是今年全台唯一獲獎校園建築。（台東大學提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月9日
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）國立台東大學圖書資訊館獨特三角形建築結構，提升抗風與耐震性能，屋頂覆蓋綠色植被，遠觀如綠色金字塔，獲台灣建築永續獎公有建築類銀級獎，是今年唯一獲獎的校園建築。

台東大學今天發布新聞稿表示，由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣建築永續獎」頒獎典禮於9日上午在台北香格里拉飯店舉行。台東大學圖書資訊館榮獲公有建築類別銀級獎殊榮，成為今年度全台唯一獲獎的校園建築。公有建築類金級獎從缺，圖書資訊館與雙和醫院B基地並列銀級獎。

台東大學表示，圖書資訊館為地下1層、地上5層的綠建築，於2014年落成啟用，兼具教學、研究與學習機能，是台東地區重要知識樞紐與文化地標。獨特建築造型與美學價值，屢獲國內外建築獎項肯定，亦成為遊客造訪台東時的熱門打卡景點。

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圖資館由境向聯合建築師事務所陳良全建築師操刀設計，取材台東山水意象，融合地景式建築語彙，建物座落於校園軸線端點，與自然環境融為一體。外牆以砌石造型清水模呈現，屋頂覆蓋綠色植被，遠觀彷若綠色金字塔，承載知識文化內涵，猶如馬雅文化「森林中的古文明」再現。

台東大學指出，圖資館獨特的三角形建築結構除具美學意涵外，更大幅提升抗風與耐震性能。2016年的尼伯特強颱，打破了台東百年氣象紀錄；2022年台東發生規模6級的地震，2次天災中，圖資館「處變不驚」，展現優異的結構設計與防災能力。（編輯：郭諭儒）1140409

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