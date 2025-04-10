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中央大學開發永續摩擦電貼片 結合AI分析生理數據

2025/4/10 12:22（4/10 13:06 更新）
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中央大學10日發布新聞稿，副教授楊伯康（左3）、助理教授陳靖昀（左2）、副教授陳健章 （右2） 共同研發永續型摩擦電貼片，可即時分析呼吸、肢體運動等生理數據。（中大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月10日
中央大學10日發布新聞稿，副教授楊伯康（左3）、助理教授陳靖昀（左2）、副教授陳健章 （右2） 共同研發永續型摩擦電貼片，可即時分析呼吸、肢體運動等生理數據。（中大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月10日
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（中央社記者陳至中台北10日電）中央大學研發永續型摩擦電貼片，透過輕量型生成式AI（人工智慧）演算法，即時分析呼吸、肢體運動等生理數據，並提供微量電刺激加速傷口癒合，成果發表於國際期刊Nano Energy。

中央大學今天發布新聞稿，生醫科學與工程學系副教授楊伯康領軍的團隊，統合國際團隊的材料模擬技術，加上助理教授陳靖昀的再生醫學技術，以及副教授陳健章AI技術，共同研發出「以人工智慧模型實時輔助的永續型摩擦電貼片」，成果發表於近期的國際期刊Nano Energy，獲得學界重視。

研發團隊指出，貼片的核心技術在於摩擦電效應，能單純透過使用者運動產生電能，實踐無須外接電源的「自供電」特性。

貼片採用特殊奈米科技提升電輸出效能，並結合生成式AI演算法，在超高感測準確性97%條件下，精準監測各種人體生理訊號，可應用於健康手環、智慧服飾等智慧穿戴式裝置，或是遠端醫療監測領域。

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特別的是，貼片還能提供微量電刺激，加速傷口癒合。動物實驗結果顯示，經貼片刺激的傷口，修復速度比對照組快30%以上，有望應用於慢性傷口診治、燒燙傷修復、罹患糖尿病足等傷口難以癒合的皮膚損傷患者。

為了實踐綠色醫療，貼片採用生物降解材料，不僅環保可回收，還可自然降解，不像傳統醫療裝置要用電池供電，經常產生電子廢棄物。研究團隊已驗證貼片的可回收與再利用特性，確保能在不同臨床應用場景中循環使用。（編輯：陳政偉）1140410

#AI
#中央大學
中央大學研發永續型摩擦電貼片，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合。（中大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月10日
中央大學研發永續型摩擦電貼片，不僅能自供電、即時檢測、更能實踐傷口再生癒合。（中大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月10日
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