35歲男反覆腹痛腹瀉近1年 罹患少見「克隆氏症」

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）一名35歲男性近1年持續腹痛、腹瀉，生活飽受影響，竟是少見的克隆氏症上身。醫師提醒，克隆氏症任何年齡層都可能發生，若反覆發生腸胃道症狀且超過1至2個月，應就醫檢查。

馬偕紀念醫院消化科系胃腸科主任章振旺今天透過新聞稿指出，克隆氏症是一種慢性發炎性腸道疾病，任何年齡層都有可能發生，視疾病侵犯的部位和嚴重程度，可從口腔延伸至肛門任何一處。

章振旺表示，克隆氏症常見的症狀是腹痛、腹瀉，少數病人會有血便問題，疾病初期容易以為只是單純腸胃炎或腸躁症而被患者忽略。

他曾收治1名35歲男性業務員，近一年來反覆腹痛、腹瀉，也常因腹脹導致食慾不佳，嚴重影響工作與日常生活，後來轉診到馬偕，經膠囊內視鏡檢查發現小腸自空腸至迴腸處，有多處跳躍式病灶與縱向潰瘍，並綜合影像檢查、病理檢查等資訊排除其他可能性，結合患者臨床症狀表現診斷為克隆氏症。

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章振旺提醒，若反覆發生腸胃道症狀，且時間持續超過1至2個月都未好轉，應要有警覺，盡快至醫院進一步檢查，詳細告知病史以利醫師診斷。

雖然克隆氏症目前仍難以完全治癒，章振旺表示，患者若能積極配合治療計畫，並定期回診追蹤，即使急性期緩解仍配合醫囑，持續服用免疫調節藥物，不自行停藥避免再次惡化的情況下，均能穩定控制病情，保有良好生活品質。（編輯：管中維）1140410