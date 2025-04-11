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白天各地暖熱 多雲局部零星雨

2025/4/11 08:09（4/11 08:19 更新）
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圖為新北市淡水民眾趁天氣好轉出門走走。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）中央氣象署表示，今天環境轉為偏南風，降雨減少，不過水氣仍多，迎風面花、東地區整日不定時有局部短暫陣雨。

其他地區則為多雲到晴，不過北部地區清晨可能有零星降雨，而午後因熱對流作用，中部以北地區及其他山區有局部短暫陣雨，隨著下一波鋒面接近，越晚水氣越多，降雨機率增加，下半天外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，白天高溫回升，預估西半部可達攝氏30、31度，東半部為27度，感受溫暖悶熱，而各地低溫普遍為19至21度；離島澎湖全天23至27度、金門19至25度、馬祖18至23度。

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此外，金、馬及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意駕駛安全及航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為東南風至偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1140411

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