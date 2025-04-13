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美網紅擁400萬人氣行銷台灣 迪化街、 101前熱舞觀看數破百萬[影]

2025/4/13 09:40（4/13 10:19 更新）
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交通部觀光署駐洛杉磯辦事處在洛杉磯的一處購物中心的中庭廣場設置多個攤位，宣傳「台灣魅力，驚喜無限」（Waves of Wonder）台灣觀光品牌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年4月13日
交通部觀光署駐洛杉磯辦事處在洛杉磯的一處購物中心的中庭廣場設置多個攤位，宣傳「台灣魅力，驚喜無限」（Waves of Wonder）台灣觀光品牌。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年4月13日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）觀光署與中華航空合作，邀請400萬粉絲的美國網紅代言台灣，擴大台灣在年輕族群的知名度，一則以台北101為背景的巷弄舞蹈影片，觀看數破140萬。

交通部觀光署今天在洛杉磯，舉行「台灣魅力，驚喜無限」宣傳活動，推廣新版的台灣觀光品牌Waves of Wonder，在購物中心的中庭設置攤位，吸引人潮。

活動設置傳統彈珠臺、紙傘彩繪、沙畫DIY與棒球九宮格等具有台灣夜市氣氛的互動遊戲，中華航空、星宇航空提供機票大獎作為誘因，吸引週末進商場的顧客駐足。

觀光署駐洛杉磯辦事處與3名美國網紅合作，目標鎖定年輕族群，在社群媒體上獲得熱烈迴響；主任林宜錚表示，原先計畫尋求網紅合作時，目標設定50萬粉絲，結果意外找上烏克蘭裔的懷特（Vik White）有高度合作意願，一拍即合。

林宜錚說，這一波企劃發想，希望以能打入腦海的音樂旋律出發，結合具有舞蹈才華的網紅，鼓勵二次創作、三次創作，為台灣觀光達到滾雪球式的宣傳效果。

洛杉磯演藝人才濟濟，林宜錚表示，透過洛杉磯公關公司媒合，找到在Instagram粉絲超過400萬的懷特，他是烏克蘭裔，關注台灣議題，非常願意運用自己影響力，擴大台灣在美國的知名度。

懷特、260萬粉絲的史帝加爾（Fik-Shun Stegall）、60萬粉絲的吉布生（Lauren Gibson）這3名舞者好友，在觀光署與華航的聯合邀請下，走遍台灣各地景點，以「舞動台灣」（#DanceToTaiwan）為標籤在網路上獲逾百萬關注。

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一則懷特與史帝加爾在台北市迪化街拍攝的影片，結合功夫與舞蹈，觀看次數超過160萬。兩人在台北市巷弄，背景為台北101的經典台灣風景的舞蹈影片，觀看次數超過140萬。

林宜錚說，2024年美國赴台灣旅客達65萬人次，創歷年新高，主要原因包括台灣在美國的知名度提升、航空公司擴增航班和航點、轉機旅客增加等。台灣享有物價親民的優勢，加上豐富的文化體驗，現在成為很多美國年輕人自由行的選擇。（編輯：陳慧萍）1140413

#台北101
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#交通部
#美國
#中華航空
（圖取自instagram.com/itsslavik）
（圖取自instagram.com/itsslavik）
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