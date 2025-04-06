日音樂人愛上台灣祭 推屏東觀光影片登大阪街頭

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）台灣祭落幕，樂迷重新認識墾丁更促進台日友好。三度參加台灣祭的日本觀光促進民間協會長中川哲也，安排屏東觀光影片登上大阪街頭，並於大阪關西世界博覽會開幕大量曝光。

縣府今天發布新聞稿指出，屏東縣政府近年推出多部形象影片，屢獲國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風熱，在大阪街頭播放的「屏東多向度」，獲得坎城世界影展最佳旅遊影片，場景從屏東最北大武山至最南端恆春半島，同時融入原住民、客家等族群文化，展現屏東的深度與廣度。

傳播處表示，大阪世博於4月13日開幕到10月13日閉幕，預計吸引數以百萬國際遊客，屏東能在這樣國際盛會中曝光，十分難得。影片曝光地點，包括人氣景點戎橋和梅田堂山的電視牆，並在梅田的堂山商店街、訪日外國遊客喜歡的唐吉軻德梅田店、當地飯店和酒吧等場所設置30台直立式廣告機。

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另外，大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或是在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，可以捕捉畫面。

傳播處表示，促成台日美好「音緣」的重要推手中川哲也會長，他是tokyo honey trap樂團吉他手，2023年、2024年連兩年隨團來到台灣祭演出，除安排屏東觀光影片登上街頭廣告，並與地方觀光局共同企劃「訪日外國人觀光親善計畫」，在大阪觀光局協助下推廣2025年大阪世博會，選擇以墾丁為主題拍攝影片，片中出現龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等場景，預計在大阪世博9月人潮高峰時播出。（編輯：李淑華）1140406