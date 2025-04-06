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日音樂人愛上台灣祭 推屏東觀光影片登大阪街頭

2025/4/6 15:41（4/6 15:51 更新）
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日本萬國博覽會（大阪．關西世博會）即將開幕，日本觀光促進民間協會長中川哲也以屏東恆春半島為主題拍攝觀光影片，屆時將在萬博會播出，大型廣告車會繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月6日
日本萬國博覽會（大阪．關西世博會）即將開幕，日本觀光促進民間協會長中川哲也以屏東恆春半島為主題拍攝觀光影片，屆時將在萬博會播出，大型廣告車會繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）台灣祭落幕，樂迷重新認識墾丁更促進台日友好。三度參加台灣祭的日本觀光促進民間協會長中川哲也，安排屏東觀光影片登上大阪街頭，並於大阪關西世界博覽會開幕大量曝光。

縣府今天發布新聞稿指出，屏東縣政府近年推出多部形象影片，屢獲國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風熱，在大阪街頭播放的「屏東多向度」，獲得坎城世界影展最佳旅遊影片，場景從屏東最北大武山至最南端恆春半島，同時融入原住民、客家等族群文化，展現屏東的深度與廣度。

傳播處表示，大阪世博於4月13日開幕到10月13日閉幕，預計吸引數以百萬國際遊客，屏東能在這樣國際盛會中曝光，十分難得。影片曝光地點，包括人氣景點戎橋和梅田堂山的電視牆，並在梅田的堂山商店街、訪日外國遊客喜歡的唐吉軻德梅田店、當地飯店和酒吧等場所設置30台直立式廣告機。

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另外，大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館周邊路線，國人前往大阪世博會或是在日台灣人在街頭就能巧遇屏東美景，可以捕捉畫面。

傳播處表示，促成台日美好「音緣」的重要推手中川哲也會長，他是tokyo honey trap樂團吉他手，2023年、2024年連兩年隨團來到台灣祭演出，除安排屏東觀光影片登上街頭廣告，並與地方觀光局共同企劃「訪日外國人觀光親善計畫」，在大阪觀光局協助下推廣2025年大阪世博會，選擇以墾丁為主題拍攝影片，片中出現龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等場景，預計在大阪世博9月人潮高峰時播出。（編輯：李淑華）1140406

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