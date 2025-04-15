貓也納寵物登記 台南「巷仔Niau」領虛擬身分證

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市府響應貓隻納寵物登記政策，今天為台南觀光大使「巷仔Niau」領取「寵物身分證」，成為全台首隻完成登記「虛擬寵物」，並推出為家貓完成登記限量送好禮活動。

台南市政府下午在永華市政中心舉行宣導記者會，由市長黃偉哲為以台南歷史為故事起點而設計的貓咪創作、於去年文博會期間掀起風潮，繼而成為台南觀光大使的「巷仔Niau」領取虛擬寵物身分證。

黃偉哲表示，寵物登記不僅提升飼主對寵物照護責任，也能在寵物走失時，透過植入晶片所儲存資訊，提高尋獲機會，為寵物與飼主提供更全面安心保障。

黃偉哲強調，毛孩是飼主珍視家庭成員，呼籲飼主把握時間，儘速為家中貓狗完成寵物登記並申辦寵物身分證，讓毛孩正式成為台南市這個大家庭一份子。

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台南市動物防疫保護處提供資料指出，隨著國內家貓飼養數量逐年增加，為加強源頭管理，農業部公告自今年1月1日起，家貓與家犬一樣須辦理寵物登記，並提供1年緩衝期，自明年1月1日起，若未依規定辦理者，將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

動保處指出，為加速家貓寵登進程，自21日起，市府加碼推出限量好禮，前200名於台南市動保處所屬4個辦公處所（新營處本部、忠義辦公室、灣裡收容所、善化收容所）新辦家貓寵物登記，並成功開通寵物身分證者，可獲贈精美提袋1只，送完為止。（編輯：陳仁華）1140415