黃玲娜因霸凌案下台再回鍋 接任勞動部政次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部長洪申翰去年11月上任後，其中一名政務次長人選懸缺至今，總統令今天公布，曾擔任次長僅17天、後因霸凌案隨前勞動部長何佩珊下台的黃玲娜再回鍋、接任政務次長。

勞動部勞發署北分署公務員去年11月初輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部第1次公布行政調查報告時遭質疑懲處過輕，何佩珊為此請辭獲准，2名政務次長包含許傳盛、黃玲娜也卸任，而勞動部長則由洪申翰於11月25日接任。

洪申翰接任部長後，其中一名政務次長由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻去年12月25日接任，總統令今天公布，另一名政務次長由黃玲娜接任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃玲娜因前勞動部長政務次長王安邦生涯規劃請辭後，去年11月8日接任次長一職，後因霸凌案隨何佩珊於11月25日卸任，僅擔任次長17天時間。

黃玲娜工運出身，從輔大法律系畢業後，就投入婦女新知基金會，過去曾任宜蘭勞工處處長，在前勞動部長許銘春任內時擔任專門委員，也曾在何佩珊辦公室內擔任秘書。（編輯：李亨山）1140415