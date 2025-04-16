美關稅戰牽動藥價 支持新藥在地製造修法月底公告

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）美國關稅戰恐波及藥品，衛福部制定必要藥品清單等機制，維持藥品穩定供應，同步支持新藥在地製造，相關修法預計4月底公告，加強台灣製藥韌性，確保藥品及醫療器材合理價格。

衛生福利部長邱泰源今天列席立法院「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」專題報告並備詢，會前接受媒體聯訪時，他說，美國關稅政策發布後，已超前部署，開始盤點藥品、醫材、輔助等，建立可能受到衝擊名單。

邱泰源表示，藥品已經做好萬全準備，包含詳列必要清單等，因應預期可能影響藥價，當廠商因匯率波動或成本上漲等因素，導致藥品價格無法覆蓋成本，廠商可依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條及第35條規定，提交成本資料向健保署提出調高健保支付價格的建議。

為了確保藥品及醫療器材合理價，健保署將支持新藥在地製造，加強台灣製藥韌性，健保署長石崇良說，近期修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全 民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文，預計4月底公告，對國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價。

另外，外界擔心的台灣採購藥價偏低，搶不過其他國家，邱泰源說，台灣現在沒有缺藥狀況，當缺藥平台有風吹草動一定會儘速動作，用合理價錢買到最好的藥物，這是一直以來的努力目標，如果有必要提升價錢，才能買到充分的藥物，現在也有完整機制因應，無須過度擔心。

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據衛福部統計，截至114年3月，有效藥品許可證有1萬1454張，國產許可證計8315張，占72.6%；輸入許可證3139張，占27.4%。輸入藥品許可證製造廠為美國有214張，占1.86%，前3大類為人體血液製劑、抗腫瘤藥品、神經系統用藥。

癌症病友團體擔心未來美國進口的癌藥可能調漲，影響新藥可近性，長期自費治療癌友經濟負擔更重，邱泰源表示，癌藥漲價不一定會發生，任何還沒有發生的事先不要擔心，該進口的藥物一定進口，確保病人有藥可用，政府也會投入更多癌症新藥基金，盡量給癌症病人最好的藥物。（編輯：李錫璋）1140416