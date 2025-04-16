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弘光科大陳昱蓁 新加坡國際廚藝挑戰賽摘銀

2025/4/16 11:31（4/16 11:51 更新）
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弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁在「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑－翻糖項目，以作品「蛻變」摘銀。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月16日
弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁在「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑－翻糖項目，以作品「蛻變」摘銀。（弘光科大提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）弘光科技大學食品科技系技優專班四年級學生陳昱蓁，在「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」糕點展示藝術雕塑-翻糖項目摘銀，她今天說，開心在畢業前交出亮麗成績單。

指導老師程國恩透過新聞稿表示，陳昱蓁大一開始積極投入專班課程與實務訓練，透過一場場比賽，從全國賽到世界賽，一步步精進專業能力，2年前就開始為這場國際賽事預作準備。

程國恩說明，「2025 FHA 新加坡國際廚藝挑戰賽」為 WACS（世界廚師聯合會）認證的亞洲A級廚藝賽事，匯聚來自全球的專業選手與業界菁英，競爭激烈，能夠脫穎而出，是陳昱蓁努力不懈與滿腔熱情的完美見證。

陳昱蓁指出，得獎作品「蛻變」展現毅然從普通高中轉學到高職，就讀大學努力學習烘焙技藝的成長歷程，就像蝴蝶蛻變一般，很開心能在畢業前交出亮麗成績單。

陳昱蓁回憶說，就讀普通高中二年級時，找不到自己專長、看不到未來出路，非常迷惘，因對烘焙有興趣，和父母討論後，獲得支持，於高二下學期轉學到義峰高中就讀餐飲管理技術科，確認學習方向後，大學學得更認真。

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陳昱蓁指出，作品代表著她從高中一路到大學，慢慢摸索學習成長的過程，這個歷程就像蝴蝶蛻變一樣，現在篤定知道自己已經不再是過去的自己，不再依賴別人指引，而是學會相信自己，未來能夠自由飛翔，擁抱屬於自己的天空。整個作品最難做的是小動物的神情及身體比例，花很多時間去找圖片參考及修改。

陳昱蓁得獎作品「蛻變」作品色彩豐富，捏塑精緻，最吸引人的是，寂靜的森林深處，灰黑石像靜立於湖畔，有著翅膀的美麗女孩，沿著石像裂縫破繭而出，輕盈的身影從禁錮中飛出，森林中蝴蝶、動物一起見證這繽紛多彩的蛻變時刻。（編輯：李錫璋）1140416

程國恩
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