屏基建醫療大樓資金缺口約10億 5月首場募款音樂會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東基督教醫院因應院區空間不足，興建智能醫療大樓，目前仍有資金缺口約新台幣10億元，盼以募款填補；首場募款音樂會5月17日登場，民歌手施孝榮等人演出。

屏東基督教醫院院長吳榮州今天在募款記者會致詞表示，屏基目前病床數不夠，時常無法讓病人住院，先進設備無法進駐，停車場也太小，因此產生擴院需求；目前資金缺口約10億元，今年募款目標約3億元。

屏基醫療副執行長劉侃表示，「這不只是醫院的事，而是所有屏東人的事」，新大樓不是為了醫院賺錢，而是讓病人住得更舒適、更有尊嚴，讓醫護人員有更好設備來搶救生命，確保每個鄉親在需要時，都能獲得最佳醫療照顧。

屏基榮譽院長陳永興表示，屏基首場募款活動「醫路相伴 樂癒人心」音樂會，將於5月17日下午2時在屏基約翰大樓6樓登場，屆時將由屏東原民歌手施孝榮、杜牧，以及青葉國小合唱團及寶齡爵仕人聲樂團聯袂演出，捐款1000元以上民眾可憑票入場聆聽；未來每個月都會辦活動，希望外縣市民眾也支持。

曾在危急時刻接受屏基救治的李姓家庭現身支持募款，李姓男子表示，前年11月懷孕33週太太突發腦動脈瘤破裂，當時去2家醫院皆無法處理，幸好有屏基神經內外科、婦產科、小兒科、放射科與麻醉科跨科聯手搶救，母女才得以平安，如今太太不僅身體康復，還在今年初誕下第2胎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏基表示，智能醫療大樓將興建地下2層、地上11層，預計設置800多張病床，結構工程總造價46.58億元，2023年8月動土，目前已興建7層，預計明年下半年完工；醫院收入主要來自健保，足以維持日常營運，但難以負擔建設經費，雖已向銀行貸款34億元，仍有約10億元須自行籌措。

屏基提及，已取得衛福部勸募許可，呼籲社會大眾一起涓滴成流，捐款可透過線上信用卡、行動支付、郵政劃撥等方式，可至屏基官網進一步了解募款訊息。（編輯：陳仁華）1140417

屏東基督教醫院興建智能醫療大樓，目前仍有約新台幣10億元資金缺口，17日舉行募款起跑記者會，曾接受屏基幫助的李姓家庭現身支持募款。中央社記者黃郁菁攝 114年4月17日