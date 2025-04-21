泰國南瑤媽祖宮募善款 援助緬甸地震災民

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）駐泰代表張俊福出席泰國南瑤媽祖宮的祝壽活動，由於緬甸遭遇大地震，祝壽活動結合僑委會推動的「有僑無礙送愛緬甸」勸募活動，募得善款將用於援助緬甸僑校重建、僑生安置與災民救助。

駐泰代表處發布新聞稿指出，泰國南瑤媽祖宮昨天舉辦祝壽大典，駐泰代表處張俊福和副代表董思齊率領代表處工作人員出席，與僑界人士和泰國政要共襄盛舉，向媽祖祈求台泰兩地風調雨順、國泰民安。

出席人士包括南瑤媽祖宮主任委員林朝坤、監事長陳文瑞、建廟主委郭修敏、活動籌備主委林信慧、華僑協會主席余聲清、泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川以及泰國龍仔厝府副府尹邦普（Banphot Chantarawong）等人。

由於緬甸在3月28日發生大地震，林朝坤在致詞中指出，媽祖不僅是護佑平安的守護神，更象徵慈悲與團結，祝壽儀式結合僑委會推動的「有僑無礙送愛緬甸」勸募活動，更體現媽祖精神在公益行動上的延伸與實踐。

張俊福致詞時表示，南瑤媽祖宮長年推動公益，2月間舉辦的「媽祖慈善路跑」吸引上千名跑者參與，展現媽祖文化的活力與號召力；此次與僑委會攜手推動援助緬甸災區，是信仰、文化與公益三位一體的最佳典範。

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活動當晚進行「有僑無礙送愛緬甸」公益勸募，合計募得新台幣138萬元善款，將全數匯入財團法人海華文教基金會專戶，用於援助緬甸僑校重建、僑生安置與災民救助。

昨天的活動中張俊福也代表僑務委員長徐佳青頒發僑務顧問與僑務促進委員聘書，請郭錫圭和黃添隆擔任僑務顧問，陳俊蓁和周修蓮為僑務促進委員，以表彰其長年推動僑務與公益的卓越貢獻。（編輯：陳承功）1140421