緬甸地震 駐處持續協調援助已提供500份救助包

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震，外交部發言人蕭光偉今天表示，駐緬甸代表處持續協調提供援助，並在2日偕同緬甸台商總會到達瓦城災區探視，並提供500份緊急救助包。

緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，已造成至少3500人罹難，搜救生還者的行動在4月7日正逐漸告一段落，由愈來愈多的救濟災民及災後復原行動取而代之。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，台灣在緬甸震災預計投入的協助為何。

外交部發言人蕭光偉表示，目前駐緬甸代表處的聯絡窗口，持續負責協調台灣相關單位與團體，提供緬甸援助。

蕭光偉說明，由於緬甸空中及陸路交通受損嚴重，尚未完全恢復，駐緬甸代表處在4月2日部分道路搶通後，第一時間偕同緬甸台商總會，輾轉30個小時車程，從仰光出發前往受災嚴重的瓦城地區探視當地僑校及受災師生，並提供500份緊急救助包（包括米、油、麵條、餅乾、泡麵、罐頭食品、口罩）。

蕭光偉說，外交部持續與民間團體協助緬甸進行災後重建，駐處人員過去幾週與緬甸商會與僑團幹部，還有法鼓山慈善基金會、慈濟基金會、愛緬基金會等民間團體前往發放物資及慰問受災的民眾。駐緬甸代表處聯絡窗口也將提供有意捐款的熱心民眾「緬甸紅十字會」受領專款。

蕭光偉提及，僑委會委員長徐佳青日前宣布，將偕同世界台灣商會聯合總會申請聯合勸募專戶，並開放捐款。駐緬甸代表處將持續偕同民間力量，合作協助緬甸災民。

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媒體另詢問，柬埔寨將涉詐騙案台籍嫌犯遣送中國，且未提供台灣人名單及具體遣送人數，外交部後續處理進度為何。

對此，蕭光偉表示，涉詐騙案的台灣人遭柬方送往中國後，外交部也立即轉知法務部及大陸委員會續處，希望透過相關機制，將台灣人送返台灣。有關確切涉案台灣人人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制瞭解。（編輯：黃國倫）1140415