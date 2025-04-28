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緬甸強震滿月近3800人喪生 內戰及雨季引憂

2025/4/28 16:54
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（中央社仰光28日綜合外電報導）緬甸上月28日發生該國逾1世紀來所經歷最強地震，到今天已滿1個月。儘管軍政府出於人道因素宣布內戰停火，軍方持續進行轟炸，同時數以千計強震倖存者仍住在臨時避難所中。

法新社報導，美國地質調查所（United States Geological Survey）的資料顯示，緬甸地震震矩規模達7.7，是1912年來震央位在緬甸陸地的最強地震。根據官方統計，地震導致近3800人喪命，且這一數據每日仍持續攀升。

緬甸人口第2大城瓦城（Mandalay）是重災區，當地的公寓、茶館、飯店和宗教設施被夷為平地或嚴重受損。

一位要求保持匿名的瓦城居民說：「（地震）已經過了1個月，但我們仍忙著挽回損失。」

隨著雨季接近，仍有數以萬計民眾無家可歸，援助機構警告將有重大挑戰到來。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）駐緬甸代表處處長庫里（Nadia Khoury）告訴法新社：「人們極度擔心將下來幾週會發生什麼事。」

緬甸軍方2021年政變奪權引發內戰，不過軍方宣布本月2日起停火，以利救援工作進行。

但英國非營利獨立機構「資訊韌性中心」（Centre for Information Resilience, CIR）的監測人員自那時起記錄到，緬甸軍方發動了65次空襲。

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當地居民告訴法新社，緬甸西北部實皆省（Sagaing）德巴因鎮（Tabayin）郊區一座村莊23日遇襲，造成5人喪生、8人受傷。這座村莊位於震央西北方100公里處。

緬甸東部居民也表示，反對派武裝團體在休戰期間發動攻勢，試圖奪取位於通往泰國且獲利豐厚的貿易路線上城鎮，迫使他們離開家園。緬甸內戰休戰期將持續至30日為止。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140428

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