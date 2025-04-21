因應美國對等關稅 農業部公告6大措施支持方案

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）因應美國對等關稅，農業部今天表示，金融支持加碼補助、強化冷鏈、加速加值轉型、取得國內外認驗證、擴大國內行銷、擴大海外行銷等3大面向的6大措施支持方案已在官網專區公告。

美國於台灣時間3日凌晨宣布調整對台關稅為32%，之後在台灣時間10日宣布暫緩高關稅措施90天，關稅下降至全球通案性的10％。

農業部發布新聞宣布，之前已公布的3大面向6大措施的支持方案，相關申請程序、條件及相關細節，今天在官網專區公布，受理時間及生效日則將另行公告，並提供諮詢專線0800-528-989，由專人回覆。

首先是提供金融支持，農業部說明，為協助農漁經營者短期內資金穩定，鼓勵持續輸銷美國，針對有輸美外銷實績，或受美國關稅直接、間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，農業部將加碼利息補助6個月，補貼貸款利息最高達0.75%，最高補貼貸款額度舊貸及新貸額度新台幣2000萬元。

其次是提升產業競爭力，強化冷鏈、加工加值、認驗證，以及擴大國內行銷動能。也可免費申請品種特性檢測。

農業部說，包含針對花卉產業部分，將提供冷鏈設施（備）補助，農民補助比例40%，以500萬元為上限，農民團體、農企業補助比例分別為60%、50%，最高1000萬元等。

毛豆產業，補助農民生產及冷鏈等機具、設施（備），補助比例40%，最高800萬元等。另外鼓勵創新加工包裝型態及改善包裝，每案最高20萬元。

茶產業部分，獎勵生產、加工、精製、篩選及包裝等產銷設備升級轉型，農民補助比例最高40%、最高300萬元等，也將鼓勵開發新包裝或多元品牌行銷，每案最高20萬元。

並獎勵花卉、毛豆、茶產業提升優質農產品辨識度，強化產品市場區隔，將提供國際品質驗證費補助，每案最高15萬元等。以及推動新興銷售通路、公共場域及大型花卉展等，還有舉辦地區性或全國性跨域國內行銷活動。

養殖產業部分，針對吳郭魚、鱸魚及受影響魚種的生產地漁會，獎勵冷鏈設施（備）新建與更新升級，依農業部主管計畫補助基準再提高10%，冷凍廠最高60%、製冰廠最高80%等。

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海洋捕撈漁業部分，則協助沿近海鬼頭刀產業與遠洋漁業精進升級，針對鬼頭刀，有參加漁業改進計畫（FIP）漁業人、漁業團體或農企業等，提供冷鏈設施（備）補助每船50%、最高300萬元等。

最後是「開拓多元市場 行銷及外銷獎勵支持產業擴展海外市場」，包含針對國產花卉及其種苗（全品項）、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、毛豆、茶葉（需為100%國產茶葉），提供海外目標市場行銷活動補助方案等；以及鼓勵拓銷美國高端市場，給予花卉及其種苗（全品項）、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、毛豆、茶葉（需100%國產）外銷獎勵。（編輯：陳正健）1140421