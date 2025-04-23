大漢學院114學年度停辦 學生安置佛光、中國科大

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（中央社記者陳至中台北23日電）大漢技術學院預計114學年度停辦，教育部今天表示，預計剩下約100名左右學生，將依選填意願，安置到中國科技大學、佛光大學，並同意可採校外專班，在原校或花蓮適當場地上課。

受少子女化衝擊，台灣已有多所大專退場。位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，董事會於民國113年2月決議停辦，教育部經徵詢私校諮詢會意見後，於同年8月審議通過，讓大漢學院自113學年度起停止全部招生，114學年度起停辦。

教育部今天說明，已於今年3月底舉辦說明會，協助停辦後仍在校的學生，安置到其他學校。據統計，有263名學生接受分發，其中應屆畢業生約162人，預計114學年度實際到分發學校註冊報到的學生約在100人左右。

歷來大專退場，學生一般會安置到同級、鄰近縣市學校，經教育部協調，大漢學院學生的安置學校包括中國科技大學（台北市）、佛光大學（宜蘭縣），卻沒有同樣位於花蓮縣的慈濟大學。

教育部解釋，大漢學院曾與慈濟大學洽談，但在課程安排、教學設備與校園文化上有不同考量，兩校未能達成一致。

教育部表示，考量大漢學院因地處花東地區，且學生多有家庭及工作，已專案同意可採校外專班，在大漢學院原校或花蓮適當場地上課。

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教育部將請分發學校提供學習及生活輔導措施，包括學分採認、學位論文、專題製作、校外實習等。也會持續提供弱勢助學措施，並維持身心障礙學生的支持服務。

至於大漢學院的教師，教育部提供媒合轉介服務，鼓勵加入私立高級中等以上學校人力躍升培訓與媒合平台，並預計於6月舉辦實體和線上媒合會。（編輯：李錫璋）1140423