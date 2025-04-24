吳德榮：鋒面位於北部附近 北台灣防局部短暫陣雨雷雨

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（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮今天說，鋒面在北部附近，北台灣及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，有劇烈天氣發生的機率，中南部仍偏暖，金馬及西半部易有局部霧。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；氣象署也發布陸上強風特報，受到東北風增強，25日清晨至25日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署發布濃霧特報，提醒今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，根據最新模擬模式顯示，明天到26日鋒面再南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台轉涼，南部氣溫略降，仍有劇烈天氣發生的機率。

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吳德榮說，27日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫略升，午後仍有局部短暫陣雨。28日另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，29日至5月3日天氣好轉，氣溫回升；各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。（編輯：李錫璋）1140424