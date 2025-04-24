悼念教宗方濟各 靜宜大學舉辦奉獻彌撒設追思角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）靜宜大學今天在校內主顧聖母堂舉行「為追思教宗方濟各奉獻彌撒」，校園響起88響鐘聲，表達對教宗88載人生的敬仰與懷念，設置「追思角」開放民眾悼念、默禱與書寫祈禱卡。

天主教靜宜大學在校內主顧聖母堂舉行「為追思教宗方濟各奉獻彌撒」，由校牧楊安仁神父主禮，靜宜校園響起88響鐘聲，表達對教宗88載人生的敬仰與懷念；主顧聖母堂設置「追思角」，即日起至25日止，開放師生與民眾悼念、默禱與書寫祈禱卡。

校長林思伶表示，教宗對青年最大的貢獻和影響，即提倡青年參與教會與社會。教宗常說「青年不是未來，而是現在」，教宗鼓勵青年積極參與社會變革，對不義發聲，勇於追求夢想和自己生命的意義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社工系學生邱品淳說，她本身是教友，對方濟各教宗印象很深刻，因教宗的想法很年輕、創新，帶領教會走到另一個階段，所以前來參加學校舉辦的追思奉獻彌撒。

靜宜大學表示，將參與26日下午4時全球同步舉行的教宗葬禮彌撒線上直播。（編輯：李淑華）1140424